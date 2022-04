Antti Yrjönen

Sunnuntaivieras Dmitry Gurbanov kertoo, millaista on venäläisille jaettava Putin-myönteinen propaganda.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut kaksi kuukautta ja loppua ei näy. Sodan ensimmäinen vaihe epäonnistui täysin. Hyökkäys Kiovaan ei onnistunut, ja Venäjä joutui vetäytymään koko alueelta. Samalla Mustameren lippulaiva Moskva upposi nöyryyttävästi.

Venäjän suunnitelma perustui alun perin selvästi vääriin tietoihin ja olettamuksiin Ukrainasta ja sen armeijasta. Ajatus oli, että suurin osa Ukrainan armeijasta ei aio taistella ja valtaus on niin nopea ja demoralisoiva, että länsimaat eivät ehdi reagoimaan ajoissa. Venäjä myös aliarvioi länsimaiden ja erityisesti EU:n päättäväisyyttä toimia yhtenäisesti.

Syy tähän totaaliseen virhearvioon on se, että diktaattorit elävät usein omassa kuplassaan eikä oikea tieto saavuta heitä. Mutta minua kiinnostaa enemmän, millaista tietoa kansalaisille on jaettu.

Olen seurannut koko sodan ajan kymmeniä Venäjän presidentille Vladimir Putinille myönteisiä venäläisiä Telegram-ryhmiä ja pystyn niiden avulla muodostamaan kuvan kansalaisille jaetusta propagandasta ja sen muutoksesta.

Telegram on salattu viestisovellus, joka on kehitetty Venäjällä ja joka on melko tuntematon suurelle osalle suomalaisista. Sitä voi verrata WhatsAppiin, mutta se toimii joissakin asioissa paremmin. Yksi näistä ominaisuuksista on Telegramin ryhmätoiminto. Kuka tahansa voi luoda ryhmän ja ihmiset voivat linkin kautta liittyä sinne. Ryhmän jäsenet voivat halutessaan olla anonyymejä, ja kirjoitusoikeus voi olla vaikka vain yhdellä henkilöllä. Moni ryhmä toimii siis käytännössä kuin uutissivusto. Tällä tapaa todella monet venäläiset saavat uutisensa (tv:n ohella). Suomessa Telegramia käyttävät lähinnä äärioikeisto ja koronadenialistiset ryhmät.

Kun sota alkoi 24.2.2022, kaikki pro-Putin-ryhmät olivat hurmoksellisessa tilassa. Ryhmien pääviesti oli, että nyt ollaan vapauttamassa Ukrainaa ja kaikki on ohi parissa päivässä. Ryhmissä puhuttiin, miten ukrainalaisten tulisi nyt vain istua kotona vähän aikaa ja sitten tulla ulos kadulle tervehtimään venäläisiä ”vapauttajia”. Tätä viestiä jaettiin noin viikon ajan, kunnes tajuttiin, että koko Ukrainan kansa on valmis taistelemaan Venäjän hyökkäystä vastaan. Tässä vaiheessa silmiin pistävää oli se, miten vähän kuvia ja videoita iskuista jaettiin. Ajatus oli varmaankin, että sodasta ei haluttu antaa silmin nähtävää kuvaa. Tämä muuttui myöhemmin, ja tällä hetkellä kuvia erilaisista iskuista tulee päivittäin.

Koska sota ei ole mennyt suunnitelmien mukaan, minkä jopa kiihkeimmät putinistit ovat sen huomanneet, luulisi, että ryhmissä näkyisi myös kritiikkiä. Ja kyllä sitä näkyykin, mutta vähän eri tavalla kuin ehkä luulisi. Pitää ymmärtää, että Venäjä on maa, jossa Putinia ei saisi kritisoida. Hän on kritiikin yläpuolella ja koskematon. Jos esimerkiksi uutislähetyksessä halutaan kritisoida jotain, kritisoidaan ”virkamiehiä”. Sama ilmiö on nähtävissä Putin-myönteisissä Telegram-ryhmissä. Jos Putin on tehnyt virheitä, niin se on tapahtunut vain ja ainoastaan, koska hän on saanut väärää tietoa virkamiehiltä tai upseereilta.

Suosikkivihankohteita ovat presidentin tiedottaja Dmitry Peskov ja Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinskij. Peskov toimii Putinin äänitorvena ja antaa päivittäin kommentteja medialle. Putinistit eivät ymmärrä, että Peskovin työ on puhua sitä, mitä Putin käskee. Jos hän puhuu jotain muuta, luulisi töiden loppuvan siihen. Tämän takia kritiikki Peskovia kohtaan on kritiikkiä Putinin kohtaan, mutta suurin osa putinisteista ei ymmärrä tätä.

Toisen vihankohteen, pääneuvottelija Medinskij’n tehtävä on saada aikaiseksi rauhansopimus Ukrainan kanssa. Kun Medinskij ilmoitti viime kuussa, että Ukrainan presidentti saa pysyä vallassa ja että maa voi jatkossa hakea esimerkiksi EU:hun, pro-Putin-ryhmät räjähtivät. Mutta kuten Peskovin tapauksessa, Medinskij ei neuvottele yksin, vaan hän toteuttaa Lavrovin ja Putinin käskyjä.

Kreml sallii kritiikin jakamisen, koska tunteita on pakko saada purkaa, kun homma ei mene putkeen. Kritiikin ei kuitenkaan anneta henkilöityä Putiniin.

Yksi iso muutos on myös ollut se, että pro-Putin-ryhmissä ei enää puhuta Ukrainan ”denatsifikaatiosta”. Denatsifikaatio oli alun perin yksi Putinin päätavoite ja sillä tarkoitettiin sitä, että Ukrainan valta pitää vaihtaa. Kuten historioitsija Timothy Snyder kirjoitti, Putinin mielestä ”natsi” on ukrainalainen, joka ei koe olevansa venäläinen. Tällä hetkellä tavoite on kuitenkin laitettu jäähylle, koska nykytilanteessa Venäjä ei vain pysty ”tappelemaan” Zelenskyitä pois vallasta.

Mitä tulee Telegram-ryhmien keskusteluihin länsimaista tai Suomesta, niin se on aika pintapuolista. Ryhmissä kerrotaan joka päivä, miten kauheaa on elää länsimaissa nyt, kun länsimaat päättivät ”tuhota omat taloutensa” Venäjä-pakotteiden avulla. EU:n inflaatio ja bensanhinnat ovat vakioaiheita. Pienistä mielenosoituksista tehdään suuria uutisia. Sadan hengen mielenosoitus bensanhintoja vastaan Saksassa saa massiivisen mittakaavan ja muuttuu koko kansan mielenosoitukseksi. Samaan aikaan Venäjän omista taloushuolista tai tilanteesta ei puhuta, ja jokainen uutinen, joka kertoo ulkomaisen yrityksen lähdöstä, käännetään niin, että se on vain hyvä asia.

On todella vaikea ennustaa, miten sota tulee etenemään viikon tai kuukauden päästä. Mutta se on varmaa, että putinistit jatkavat propagandaansa ja todellisuuden muokkaamista niin, että se mahtuu heidän maailmankuvaansa.