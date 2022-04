Juliana Harkki

Silvia Modig: Paras energia on sitä, jota ei tarvita

Jos mummini olisi elossa, hän olisi jo aloittanut energiatalkoot. Hän olisi soittanut sukulaiset läpi ja patistanut jokaista laskemaan lämmitystä.

Mummini kuului sodista selvinneeseen sukupolveen. Hän uskoi ripeyteen ja talkoohenkeen.

Samanlaista ripeyttä kaivattaisiin nyt EU:lta. Eri mittakaavassa toki.

Venäjän aloittama sota syventää Euroopan energiakriisiä. Samaan aikaan ilmastonmuutos etenee, ja aikaikkuna päästöjen vähentämiseen on umpeutumassa.

Siksi nyt on etsittävä ripeästi synergiaa kriisien ratkaisujen välillä.

Esimerkiksi: irrottautuminen Venäjän fossiilisesta energiasta vie meitä kohti ilmastotavoitteitamme, kunhan irrottautuminen perustuu uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Mummini sanoisi tähän: laps kuule, paras energia on sellaista, jota ei tarvita. Se koostuu pienistä puroista: lyhyempi lämmin suihku, yksi automatka vähemmän.

Vaikka pienet purot ovat osa kokonaisuutta, nyt tarvitaan ennen kaikkea suuria tekoja. Tarvitsemme toimintasuunnitelman energian tarpeen vähentämiseksi EU-tasolla. Energiatehokkuusremontteja on saatava käyntiin ripeästi kaikkialla.

Tarvitsemme aurinkopaneeleja, ilmalämpöpumppuja ja eristysratkaisuja nopeassa tahdissa helpottamaan kotitalouksien energialaskua. Nämä investoinnit myös tuovat työtä.

EU:n on viritettävä uudelleen kaikki vihreän siirtymän rahoitusmekanisminsa, jotta ne taipuvat näihin hyvin nopean aikavälin toimiin.

EU:lta jäsenmaille tulevan viestin pitää olla: Ryhtykää investoimaan, siihen löytyy tukea. Kestävään energiantuotantoon perustuva järjestelmä on pidemmän päälle sekä turvallisin että edullisin.

Vihreät investoinnit ovat investointeja tulevaisuuteen, ja ne maksavat itsensä takaisin, kuten nyt nähdään. Pahimmassa energiakriisissä ovat jäsenmaat, joissa on porskutettu eteenpäin fossiilisella energialla.

Ilmastotoimien laittaminen sivuun ei ole ratkaisu, sillä ilmastotavoitteet eivät ole poliittisia tavoitteita. Niiden välttämättömyys perustuu tieteeseen.

Ilmastokysymys on turvallisuuskysymys. Vasemmistossa tämä on ymmärretty aikaa sitten. Nyt on kaikkien EU-päättäjien aika se ymmärtää.