IPS/Busani Bafana

Huono tiestö, vanhat autot ja piittaamattomat kuskit vievät hautaan yli 2 000 zimbabwelaista vuodessa.

Vanha zimbabwelainen vitsi varoittaa autoilijoita: jos yöllä ajaessasi näet tien pinnalla edessäsi kaksi kiiluvaa silmää, pysäytä heti. Muuten saatat ajaa kuoppaan pudonneen kirahvin päälle.

Vitsi on toki liioiteltu, mutta ei kaukana todellisuudesta. Zimbabwen tiet eivät ole kuuluja kauneudestaan tai tasaisuudestaan eivätkä etenkään turvallisuudestaan. Virallisen tilaston mukaan viime vuonna yli 2 000 ihmistä kuoli tieliikenteessä ja lukemattomat muut vammautuivat.

Zimbabwella on naapureitaan pahemmat liikennekuolemaluvut. Ylipäätään Afrikassa kuolee liikenneonnettomuuksissa suhteellisesti eniten väkeä maailmassa. Maailmanlaajuisesti niissä menettää henkensä 1,3 miljoonaa ihmistä joka vuosi ja yli 50 miljoonaa vammautuu.

– Afrikassa 90 prosenttia ihmisistä ja tavaroista kulkee paikasta toiseen maanteitä pitkin, eikä liikenne voi olla kestävää ellei se ole turvallista, YK:n pääsihteerin liikenneturvallisuuden erikoislähettiläs Jean Todt toteaa.

Viime vuonna Zimbabwen hallituskin julisti, että maan tieverkko on katastrofaalisessa tilassa. Niinpä se on aloittanut kunnianhimoisen tiestön kunnostusprojektin. Tieverkolla on mittaa yli 78 000 kilometriä ja joiltakin osiltaan se on ollut kunnostamatta yli 30 vuotta.

Viisi kuolonuhria päivässä



Zimbabwen liikenneturvallisuusraportin mukaan maassa kuolee liikenneonnettomuuksissa keskimäärin viisi ihmistä päivässä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan todellinen luku on kolme kertaa enemmän.

– Ero kuolonuhriarvioissa johtunee Zimbabwessa käytössä olevasta tavasta laskea liikenteessä kuolleiksi vain ne, jotka heittävät henkensä onnettomuuspaikalla. Yleinen käytäntö muualla maailmassa on laskea liikenteen uhreiksi myös ne, jotka kuolevat vammoihinsa 30 päivän sisällä kolarista, liikenneturvallisuustutkija ja toimintaterapeutti Lee Randall selittää.

Vuosina 2011-2019 kolarikuolemat lisääntyivät 34 prosentilla. Puolet kuolleista oli bussikuskeja ja matkustajia.

Paksu siivu bruttokansantuotteesta



Keskimäärin 40 000 liikenneonnettomuutta vuodessa maksaa noin 373 miljoonaa euroa. Se vastaa noin kolmea prosenttia Zimbabwen bruttokansantuotteesta.

Liikenneturvallisuusraportin lanseeraustilaisuudessa YK:n Afrikan talouskomission pääsihteeri Vera Songwe huomautti, että liikenneonnettomuuksien taakka Afrikan maiden talouksille on erityisen raskas nyt, kun maiden pitäisi torjua koronapandemian vaikutuksia.

– Mikä tahansa Afrikan bruttokansantuotteen kasvua kutistava tekijä muuttuu tärkeäksi, sillä me tarvitsemme kaiken mahdollisen kasvun päästäksemme etenemään. Zimbabwen viranomaisten pyyntö arvioida maan liikennejärjestelyjä ja liikenneturvallisuutta on rohkaiseva, kun ottaa huomioon liikenneturvallisuuden surkean tilan mutta myös erittäin vaikean taloudellisen tilanteen, Songwe sanoo.

– Zimbabwe on eteläisen Afrikan ainoa valtio, joka on pyytänyt tällaista tiekatsausta. Se on iso askel kohti liikenneturvallisuuden parantamista, Randall sanoo.

– Se on herätyshuuto, jotta näkisimme liikenneonnettomuuksien karun todellisuuden. Etenkin pieni- ja keskituloisissa maissa onnettomuudet nielaisevat bruttokansantuotteesta valtavan siivun, joka voitaisiin käyttää köyhyyden lievittämiseen ja kehitykseen.

Ennen Zimbabwea kolme Afrikan maata on tilannut liikenneturvallisuuskatsauksen: Kamerun, Etiopia ja Uganda.

Sisäinen liikennepoliisi



Maailman 141 maan tiestön laatua arvioitaessa globaali keskiarvo on 4.07 pistettä. Zimbabwen tiet saavat tässä arviossa 2.8 pistettä.

Liikenneturvallisuuden bioetiikkaa laajasti tutkinut ja voittoa tavoittelemattoman Road Ethics Project -yrityksen perustanut Randall uskoo, ettei liikenneonnettomuuksia oikeastaan pitäisi tapahtua laisinkaan. Useimmat olisivat olleet vältettävissä, jos koko tieverkostolle olisi annettu asianmukaisesti huomiota.

– Liikennesääntöjen noudattamisen valvonta on elintärkeää, mutta liikennepoliiseja ei voi olla kaikilla teillä kaikkien päivien kaikkina tunteina, Randall sanoo.

– Meidän täytyy vedota sisäiseen liikennepoliisiimme, joka syntyy oikeasta käsityksestä onnettomuusriskeistä, inhimillisestä käyttäytymisestä ja liikennesääntöjen oppimisesta. Liikenneturvallisuuden peruskäsitteet täytyy survoa ihmisiin varhaisessa iässä, jotta se vaikuttaisi heidän liikennekäyttäytymiseensä koko elämän ajan.

Käytetyt heikkolaatuiset tuontiautot

Songwe huomauttaa käytettyjen autojen tuonnin Zimbabween ja muihin Afrikan maihin lisääntyneen.

– Meidän täytyy lopettaa heikkolaatuisten, ihmishenkiä vaativien ja talouskehitystä haittaavien kulkuvälineiden maahantuonti, Songwe vaatii.

Vuonna 2021 Zimbabwe kielsi yli kymmenen vuotta vanhempien käytettyjen autojen tuonnin. Harmaatuonti jatkuu silti, sillä tavallisilla zimbabwelaisilla ei ole valtion viranomaisten ja poliitikkojen tapaan varaa ajaa huippuluokan ylellisyysautoilla.

Liikenneturvallisuuskatsauksessa Zimbabwelle annettiin useita suosituksia, joita noudattamalla turvallisuus kohenisi. Teiden kunnostamisen ja asianmukaisten onnettomuustietokantojen luomisen lisäksi maata kehotettiin muun muassa ottamaan käyttöön kolmen numeron hätänumerojärjestelmä, jotta tieto onnettomuuksista leviäisi nopeammin.

Katsauksen lanseeraustilaisuudessa Zimbabwen terveyden ja lastenhoidon varaministeri John Mangwiro kertoi, että valtiolla on lisäksi aikomus kohentaa maan ensiapuklinikoita ja tapaturma-asemia. Monet kolarista hengissä selvinneet ovat kuolleet vammoihinsa sairaalassa puutteellisen hoidon vuoksi.

