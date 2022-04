Lehtikuva/Vesa Moilanen

Andersson tutustuu vihreään siirtymään teollisuudessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vierailee tänään perjantaina Jyväskylässä ja Äänekoskella. Hän käy päivänä aikana muun muassa GreenCarbonissa, Äänekosken uudella biotehtaalla ja Mustankorkean biokaasulaitoksella.

Taustalla on se, että koko yhteiskuntaa koskeva vihreä murros on väistämätön osa ilmastonmuutoksen torjumista ja siihen varautumista. Vasemmistoliitto arvioi, että oikeudenmukaisesti toteutettuna reilu siirtymä on suuri mahdollisuus, josta hyötyvät sekä työntekijät, yritykset että koko yhteiskunta.

– Teollisuuden reilu siirtymä on yksi tämän vuosikymmenen suuria haasteita. Meidän on onnistuttava toteuttamaan se uutta työtä ja hyvinvointia luoden, Andersson sanoo.

– Suomalaiselle teollisuudelle ja koko yhteiskunnalle kyseessä on merkittävä mahdollisuus luoda uusia, työpaikkoja ja varmistaa hyvinvointivaltion menestys myös jatkossa. Suurimman kilpailuedun saamme, kun toimimme ensimmäisten joukossa.

Seuraavaksi Turkuun

Andersson vierailee kevään aikana teollisuuslaitoksissa ja yrityksissä ympäri Suomen kuulemassa teollisuuden toimijoiden näkemyksiä reilusta siirtymästä ja suomalaisen teollisuuden tulevaisuuden näkymistä.

Maanantaina 25. huhtikuuta Andersson vierailee kotikaupunkinsa Turun yrityksissä ja tehtaassa. Hän käy päivänä aikana muun muassa Staironilla ja Turun Energialla.

Toukokussa Anderesson vierailee lisäksi Raahessa, Oulussa, Lappeenrannassa ja Keravalla.

Vierailut ovat osa vasemmistoliiton Reilu siirtymä – uutta työtä teollisuuteen -kiertuetta. Kiertueen tavoitteena on varmistaa, että suomalaisen teollisuuden ääni kuuluu siirtymässä ja Suomeen vihreän murroksen vuoksi syntyvien työpaikkojen ja investointien määrä onnistutaan maksimoimaan.

Kiertueella käytävät keskustelut ja teollisuudelta kerätty palaute hyödynnetään vasemmistoliiton ohjelmatyössä.