Antti Yrjönen

Eduskunnan viikkoa hallitsi yksi asia: ”Ydinaseiden uhka on kasvanut”

– Uskon, että eduskunnassa meistä aivan jokainen haluaa löytää ratkaisun, joka parhaiten turvaa Suomen ja suomalaisten turvallisuuden, vasemmiston Lohikoski sanoo.

Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski?

– Kehysriihen asiat ovat työllistäneet itseäni valtiovarainvaliokunnan jäsenenä, vaikka se onkin jäänyt julkisessa keskustelussa turvallisuuspolitiikan jalkoihin.

– Kehysriihessä päätetty julkisen talouden suunnitelma ja talouspolitiikan isot linjaukset olivat tällä viikolla tiistaina eduskunnassa lähetekeskustelussa ja pidin siinä vasemmistoliiton ryhmäpuheen. Puhuin esimerkiksi investoinneista koulutukseen, tutkimukseen ja Suomen energiaomavaraisuuden parantamiseksi, sekä keinoista, joilla varmistetaan myös pienituloisten pärjääminen hintojen nousun keskellä.

”Näyttää selvältä, että Nato-jäsenyyden hakeminen on koko ajan yhä todennäköisempää.”

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Historiallisia hetkiä koettiin, kun eduskunta aloitti keskiviikkona Nato-keskustelun. Kuuntelin täysistunnossa viisi tuntia puheenvuoroja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. En pitänyt itse puheita, vaan istuin salissa, kuuntelin muita ja heidän argumenttejaan.

– Uskon, että eduskunnassa meistä aivan jokainen haluaa löytää ratkaisun, joka parhaiten turvaa Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Riskittömiä ratkaisuja ei ole. Siksi pohdinta on nyt eduskunnan valiokunnissa tehtävä huolellisesti ja kaikki skenaariot punniten.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Venäjän käynnistämä brutaali hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista asemaa ja koko Euroopan turvallisuustilannetta merkittävästi, joten kyllä tämä turvallisuuspoliittinen selonteko ja sen kunnollinen käsittely on meille erittäin tärkeä asia. Ydinaseiden uhka on kasvanut Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Venäjän myös uhiteltua käyttää ydinaseitaan.

– Ydinaseet ovat keskeinen osa myös Naton yhteistä pelotetta. Tähän asti Suomi on ulkopolitiikassaan toiminut aktiivisesti ydinaseriisunnan ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Toivottavasti myös jatkossa. Esimerkiksi näiden näkökulmien pohtiminen ja esiin nostaminen on mielestäni vasemmiston tehtävä.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Turvallisuuspoliittisen selonteon ja Nato-jäsenyyskeskustelun yhteydessä on puhuttu paljon kiireestä. Näyttää selvältä, että Nato-jäsenyyden hakeminen on koko ajan yhä todennäköisempää.

– Nyt voitaisiin keskustella siitä, että jos jäsenyysprosessi käynnistyy, pitäisikö mahdollisen jäsenyysneuvottelun jälkeen jäsenyyssopimuksen synnyttyä, sen lopullisesta ratifioimisesta järjestää vielä kansanäänestys.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– En ole tällä viikolla ehtinyt lukea kirjoja tai kuunnella levyjä. Sen sijaan viikon tv-sarja on tanskalainen poliittinen draamasarja Borgen, jonka neljäs, upouusi tuotantokausi ilmestyi juuri Netflixiin.

