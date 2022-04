Lehtikuva/Timo Jaakonaho

”Ratkaisujen aika on tullut”, sanoi pääministeri – Nato-hakemus on enää vain ajan kysymys

Melkein kaikki eduskuntaryhmät sekä tässä asiassa keskeiset ministerit ovat kyllä-kantansa ratkaisseet.

Eduskunta on nyt puoli viideltä iltapäivällä keskustellut 2,5 tuntia hallituksen turvallisuusselonteosta. Puheenvuoropyyntöjä jonossa on yli sata. Keskustelu on vasta alussa, mutta varsinainen iso kysymys Nato-jäsenyyden hakemisesta ei ole enää kyllä vai – vaan milloin -asia. Suurin osa eduskuntaryhmistä on joko täysin avoimesti tai vain hieman verhotusti jäsenyyden kannalla.

Myös asian kannalta keskeiset ministerit ovat henkisesti valmiita Nato-jäsenyyteen, vaikka eivät sitä suoraan sanokaan – vielä.

Koko keskustelun avannut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertasi Suomen pitkään voimassa olleen Nato-option, joka edellyttää valmiutta tarkastella turvallisuuspoliittisia ratkaisuja uudestaan, kun turvallisuustilanne muuttuu.

– Onko nyt käsillä sellainen tilanne, jossa tätä harkintaa on syytä käyttää, tätä keskustelua eduskunnan on nyt tärkeä käydä, Haavisto sanoi, ja jatkoi vähän myöhemmin, ettei paluuta vanhaan ole.

– Tilanteessa jossa Venäjä pyrkii rakentamaan etupiiriä painostamalla ja sotilaallisin keinoin, reagoimatta jättäminen muuttuneeseen turvallisuusympäristöön saattaisi johtaa Suomen kansainvälisen aseman muuttumiseen ja liikkumatilamme kaventumiseen.

ILMOITUS

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan turvallisuutta ja vakautta ei voi enää rakentaa kuten ennen luottaen periaatteisiin, jotka Venäjä on hylännyt.

– Ratkaisujen aika on tullut.

– Johtopäätösten aika lähestyy, sanoi puolestaan puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) luonnehti, että Nato-jäsenyyttä voi tarkastella Suomen länsi-integraation viimeistelynä.

Keskustelun alussa puhuneiden ministerien lisäksi kaikki muut eduskuntaryhmät paitsi vasemmistoliitto ovat enemmän tai vähemmän valmiita hyväksymään Nato-jäsenyyden . Kokoomus, perussuomalaiset, vihreät ja RKP sanovat sen suoraan. SDP ja keskusta ovat jäsenyyteen valmiit heti kun valtiojohto on. Presidentti Sauli Niinistön puheiden perusteella ratkaisu tehdään ennen kesää, käytännössä toukokuussa.

Selonteon valiokuntakäsittely on vasta edessä ja sille on oltava riittävästi aikaa. Toisin kuin hallitus selonteossa, eduskunta ottanee kantaa myös Nato-jäsenyyden riskeihin. Se ei kuitenkaan muuksi muuta sitä, että Suomen hakemus on enää vain ajan kysymys. Kyllä vai ei -ratkaisu on käytännössä tehty.

Auki on vielä se, eteneekö Suomi omaa tahtia vai odottaako Ruotsia. Se vaikuttaa luonnollisesti aikatauluun, koska Ruotsi on omissa pohdinnoissaan Suomea perässä.