Lehtikuva/Alexander Nemenov

Mariupolista yritetään jälleen evakuoida siviilejä – ”Maailma katsoo lasten murhaamista ja on hiljaa”

Presidentti Volodymyr Zelenskyi arvosteli länsimaita riittämättömästä aseavusta.

Ukraina yrittää jälleen tänään evakuoida siviilejä Venäjän lähes täysin tuhoamasta Mariupolista. Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshchuk kertoi, että Venäjän kanssa on sovittu humanitaarisista käytävistä naisille, lapsille ja vanhuksille. Evakuointien on määrä alkaa kello 14.

Venäjä on myös antanut uuden antautumistakarajan Mariupolin viimeisille puolustajille. Azovstalin laajalla tehdasalueella piileskelevien sotilaiden pitäisi laskea aseet tänään.

– Maailma katsoo lasten murhaamista suorana lähetyksenä ja pysyy hiljaisena, Ukrainan presidentin neuvonantaja Mykhailo Podoljak kirjoitti Twitterissä uutistoimisto Reutersin mukaan .

Ukrainska Pravda kertooMariupolia puolustavan 36. erillisen merijalkaväen prikaatin komentajan Serhii Volynskyin (tunnetaan myös nimellä Volyna) videoviestistä, jossa hän kiirehtii evakuointeja, koska aikaa on vain muutama tunti tai korkeintaan päiviä.

Hän kertoo viimeisen puolustuslinjan sijaitsevan Azovstalin terästehtaalla, jossa on sotilaita sekä sodan keskellä loukussa olevia siviilejä. Haavoittuneita sotilaita on 500 ja siviilejä satoja, myös naisia ja lapsia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut aiemmin, että Turkki on valmis evakuoimaan siviilejä ja haavoittuneita sotilaita piiritetystä kaupungista meritse. Turkissa on käyty asiasta neuvotteluja, mutta ne eivät toistaiseksi ole tuottaneet tulosta.

Venäjä kaappaa ukrainalaisia



Ukrainan YK-lähettilään Serhii Kyslytsian mukaan yli puoli miljoonaa ukrainalaista on viety väkisin Venäjälle sodan aikana. Joukossa on 121 000 lasta. Heille annetut dokumentit kieltävät poistumisen Venäjältä kahdeksi vuodeksi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi syytti uusimmassa videopuheessaan länttä riittävän sotilasavun puutteesta Ukrainalle. Hänen mukaansa sota olisi jo loppu ja Venäjän valtaamat alueet vapautettu, jos Ukraina olisi saanut tarvitsemansa aseet.

Zelenskyin mukaan länsimailla on moraalinen vastuu auttaa Ukrainaa säilyttämään vapautensa.