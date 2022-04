Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Merkittävä mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja, sanoo kymmenessä teollisuus- ja teknologiakohteessa kevään aikana vieraileva Li Andersson.

Vasemmistoliiton Reilu siirtymä – uutta työtä teollisuuteen -kiertue käynnistyy perjantaina 22.4. Jyväskylästä ja Äänekoskelta. Kiertueen aikana puolueen puheenjohtaja Li Andersson vierailee seitsemällä paikkakunnalla yhteensä kymmenessä eri teollisuus- ja teknologiakohteessa. Kiertueen tavoite on synnyttää vuoropuhelua yritysten, työntekijöiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa suomalaisen teollisuuden tulevaisuudesta ja reilun siirtymän mahdollisuuksista suomalaiselle teollisuudelle.

Vasemmistoliiton mukaan koko yhteiskuntaa koskeva vihreä murros on väistämätön osa ilmastonmuutoksen torjumista ja siihen varautumista. Oikeudenmukaisesti toteutettuna reilu siirtymä on suuri mahdollisuus, josta hyötyvät sekä työntekijät, yritykset että koko yhteiskunta.

Li Andersson kuulee vierailuillaan teollisuuden toimijoiden näkemyksiä reilusta siirtymästä ja suomalaisen teollisuuden tulevaisuuden näkymistä.

– Teollisuuden reilu siirtymä on yksi tämän vuosikymmenen suuria haasteita. Meidän on onnistuttava toteuttamaan se uutta työtä ja hyvinvointia luoden. Suomalaiselle teollisuudelle ja koko yhteiskunnalle kyseessä on merkittävä mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ja varmistaa hyvinvointivaltion menestys myös jatkossa. Suurimman kilpailuedun saamme, kun toimimme ensimmäisten joukossa, Andersson sanoo.

Syksyllä ohjelma teollisuuspolitiikasta



Teollisuuden reilu siirtymä -kiertueen tavoitteena on varmistaa, että suomalaisen teollisuuden ääni kuuluu siirtymässä ja Suomeen vihreän murroksen myötä syntyvien työpaikkojen ja investointien määrä onnistutaan maksimoimaan.

Kiertueella käytävät keskustelut ja teollisuudelta kerätty palaute hyödynnetään vasemmistoliiton ohjelmatyössä. Puolue julkaisee syksyllä teollisuuspolitiikkaa ja reilua siirtymää käsittelevän ohjelman. Kiertueella käydyt keskustelut ja esiin nousevat ideat ja huolenaiheet toimivat ohjelmatyön suunnannäyttäjinä. Vasemmisto haluaa kuulla, miten eri toimijat näkevät vihreän siirtymän mahdollisuudet ja haasteet.

Andersson vierailee huhti-toukokuun aikana Jyväskylässä, Äänekoskella, Turussa, Raahessa, Oulussa, Lappeenrannassa sekä Keravalla.

Kiertueen alustava aikataulu vierailukohteineen löytyy täältä .