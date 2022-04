Lehtikuva/Ville Vuorinen

”Vastuu hiilikuljetusten jatkumisesta ja sitä kautta Venäjän sodan tukemisesta on erityisesti liikenneministeri Timo Harakalla ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisella sekä pääministeri Sanna Marinilla.”

Elokapinan ja Greenpeacen mielenosoitus Hangon Koverharin satamassa jatkuu kahdeksatta päivää. Ympäristöjärjestöt pysäyttivät venäläistä hiiltä kuljettavan junan viime tiistaina . Ympäristöjärjestöjen tiedotteen mukaan aktivistien leiri on kasvanut muun muassa aurinkopaneelein varustetuksi telttayhteisöksi.

Elokapina vaatii venäläisen kivihiilen transitoliikenteen lopettamista välittömästi, koska niiden kautta rahoitetaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Elsi Sloan kommentoi tiistaina protestin jatkuvan, kunnes vaatimusta kuunnellaan.

– Lisäksi vaadimme, että Suomi irtautuu kaikesta venäläisestä fossiilienergiasta energiansäännöstelyohjelman avulla, Sloan sanoo Elokapinan tiedotteessa.

Energiankulutusta tulisi siis supistaa ja säännöstellä. Irtautumisen ei pidä tapahtua lisäämällä hakkuita tai turpeen ja hakkeen polttoa Suomessa.

Maanantaina Elokapinan junablokista uutisoitiin Ukrainan televisiouutisissa. Hangon leiri on myös kotimaassa saanut laajasti tukea niin sosiaalisessa mediassa kuin paikan päälläkin. Leirissä on vieraillut ja sen huollon ovat mahdollistaneet lukuisat lähiseudun asukkaat sekä Suomessa asuvat ukrainalaiset.

”Vastuu avainministereillä”



Elokapina katsoo, että vastuu hiilikuljetusten jatkumisesta ja sitä kautta Venäjän sodan tukemisesta on hallituksella ja erityisesti liikenneministeri Timo Harakalla ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisella sekä pääministeri Sanna Marinilla.

Myös yritysten on kannettava vastuunsa toimistaan, Elokapina vaatii. Satamatoiminnasta Koverharissa vastaa Suomen suurin satamaoperaattori KWH Logistics, kun taas raiteet virolaisen Operail Oy:n suorittamien hiilikuljetusten käyttöön Hangossa antaa VR-yhtymä. Suomen valtion omistama VR myös kuljettaa itse venäläistä kivihiilirahtia Tahkoluodon ja Kokkolan satamiin. Nämä yritykset ovat suoraan vastuussa siitä, miten Suomi osallistuu Venäjän sodan rahoittamiseen.

– Tähän mennessä on vain toisteltu sitä, että kuljetuksia jatketaan vielä kuukausia, vaikkei tämä ole linjassa sen kanssa, miten hallitus tuomitsee sodan tai mikä pakotteiden tarkoitus on. Jokainen päivä, jona bisneksen tekemisellä mahdollistamme Venäjän sotimista, on ukrainalaisille liikaa, sanoo Eerik Vikman Elokapinasta.

Elokapina vetoaa etenkin Harakkaan ja Tuppuraiseen, joilla on liikenteestä ja valtion omistajanohjauksesta vastaavina ministereinä mahdollisuus tehdä ratkaisevia, välttämättömiä päätöksiä, joilla hidastetaan sekä Venäjän hyökkäyssotaa että ilmastokriisiä. Harakka ja Tuppurainen voisivat määrätä VR:n lopettamaan venäläisten fossiilien kauttakulkuliikenteen heti.

Elokapina on kutsunut ministerit paikan päälle Koverhamin sataman eteen keskustelemaan heille esitetyistä vaatimuksista. Ympäristöliike odottaa ministereiltä vastausta siihen, miksi he eivät ole ryhtyneen nopeampiin toimiin ihmishenkien pelastamiseksi, ja miksi kauppasopimusten annetaan hidastaa tarvittavia toimia tilanteessa, jossa Venäjä itse ei kunnioita mitään sopimuksia.