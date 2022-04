Ruotsalaispoliisin uusin dekkari on nautittavan röyhkeä vedätys

Toinen meistä kuolee tänään laittaa liikkeelle epäsovinnaisen naiskaksikon.

Anna Karolina Larsson on niitä ex-poliiseja, jotka hyödyntävät työssään saamiaan kokemuksia myös dekkareissa. Kaksi aiemmin suomennettua teosta olivat poliisiromaaneja. Nyt kirjailijan nimestä on pudonnut pois sana Larsson ja teoksesta vähäinenkin pyrkimys realismiin. Toinen meistä kuolee tänään on uuden sarjan avaus ja niin huikea veto, että ei ole vähään aikaan osunut omalle kohdalle mitään vastaavaa.

Alku näyttää tyypilliseltä ruotsalaiselta dekkarilta. Kaksoset Jasmine ja Nicolas Moretti viettävät jouluaattoiltaa baarissa viinan ja kokaiinin voimin. Juhlatunnelmaa varjostaa ennustajalta kuultu lause. Toinen heistä kuolee ennen huomista 30-vuotispäiväänsä. Juhlaa jatketaan Jasminen kotona. Aamulla Nicolas herää Jasminen murhatun ruumiin viereltä. Muistikuvia loppuillasta ei huumeiden sekoittamasta päästä löydy.

Nicolasta ryhtyy puolustamaan kovapintainen ja menestyvä puolustusasianajaja Angela Köhler. Hän palkkaa avukseen Ebba Tapperin, viinan viemän entisen poliisin, jolle on tapahtunut jotain traumaattista entisessä työssään.

Kun vauhtiin päästään, vahvistuu, että Anna Karolina ottaa etäisyyttä kaikkeen siihen, mitä ruotsalaisella dekkarilla yleensä ymmärretään. Ei ole yhteiskunnallista pohdintaa eikä raakuuksilla herkuttelevaa sarjamurhaajaa, vaan dekkarikliseillä leikittelevä ja vielä viimeisellä sivullaan yllättävä hurmaavan kiero tarina.

Kaikki todisteet viittaavat Nicolas Morettin syyllisyyteen, mutta Angela ja Ebba etsivät kiivaasti vaihtoehtoista selitystä Jasminen murhalle. Romaanin edetessä etualalle alkaa nousta autonsa hanskalokerossa taskumattia säilyttävän Ebban alkoholismi sekä Angelan omat salaisuudet. Kuka oikeastaan on menestyvää asianajotoimistoa johtava Angela Köhler?

Anna Karolina kieputtaa yhteen menestyvien Morettien perhesalaisuuksia, Ebban täysin vastuutonta käytöstä, poliisissa rehottavaa sovinismia sekä Angelan yhä salaperäisemmäksi muuttuvaa hahmoa niin, että pää menee tässä karusellissa pyörälle. Lopulta lukija on täysin myyty: tässäpä erikoinen tehokaksikko alkaa toteuttaa tunnuslausetta ”naiset tukevat aina toisiaan”.

Anna Karolina osoitti lahjansa kuluneiden asetelmien myllertämisessä jo esikoisessaan Paviaanivarkaus , mutta Toinen meistä kuolee tänään on siitäkin loikka kohti vielä epäsovinnaisempaa feminististä dekkaria. Alkuvuoden miellyttävin ja piristävin yllätys.

Anna Karolina: Toinen meistä kuolee tänään (Försvararen). Suomentanut Jonna Joskitt-Pöyry. 363 sivua, Into.