Vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Olli Kohonen kannattaa Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Samaa mieltä on veteraanikansanedustaja ja entinen ministeri Martti Korhonen.

Vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestön puheenjohtaja ja aluevaltuutettu Olli Kohonen kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Kohonen kirjoitti asiasta blogissaan keskiviikkona 13. huhtikuuta.

”Venäjän täysin rikollinen sota Ukrainaa vastaa on osoittanut sen, että itänaapurin suhteen luottamus siihen on menetetty raakasti”, Kohonen kirjoittaa. Kohosen mukaan Suomen ei tule ” lähteä uuden suomettumisen tielle”, vaan maamme on joka tapauksessa jo nyt osa länttä EU:n myötä ja Venäjän silmissä liittoutuneita.

Piirijohtaja Kohosen mukaan hänen Nato-kantansa on pragmaattinen, eikä ideologinen.

”Mieluummin jättäisin siihen liittymättä, mutta ääriagressiivinen rajanaapurimme on aivan liian vaarallinen valtio. Emme voi elää kuin ennen ajatellen, että mitään ei ole tapahtunut”, Kohonen kirjoittaa.

Olli Kohonen kuitenkin myös kritisoi Natoa kirjoituksessaan ja toteaa Nato-jäsenyyden murtavan Suomen pitkän linjan ulkopolitiikassa.

”Natossa joudumme aidosti valitsemaan puolemme, ja ulkopoliittinen asemamme muuttuisi sen jäsenenä pysyvästikin. Natoon kuuluu myös todella ongelmallisia valtioita, kuten kurdeja törkeästi sortava Turkki ja demokratian hylkäämisen tielle lähtenyt Unkari, joka toisaalta on myös EU:n jäsen.”

Toinen oululainen vasemmistopoliitikko, veteraanikansanedustaja Martti Korhonen kannattaa myös Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Korhonen kertoi kannastaan Kalevan haastattelussa maaliskuussa.

Martti Korhonen on vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja ja Paavo Lipposen hallituksen alue- ja kuntaministeri. Kansanedustajana Korhonen oli vuosina 1991-2015. Nykyisin Martti Korhonen vaikuttaa Oulun kaupunginvaltuuston jäsenenä.