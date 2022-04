Antti Yrjönen

Vasemmiston Lohikoski: Oligarkkien omistuksien piilotteluun tulee puuttua heti – ”Varallisuuden piilottelu on niin kauan mahdollista, kun lainkirjain on laiskaa”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii tiukempia toimia venäläisoligarkkien omistuksien piilottelua vastaan. Lohikoski kirjoittaa blogissaan, että Suomessa tämä voitaisiin tehdä tehokkaammalla edunsaajatietojen keräämisellä ja läpinäkyvyydellä.

– Pakotteiden vaikuttavuus riippuu nyt myös siitä, pääsemmekö tarpeeksi tehokkaasti puuttumaan oligarkkien varoihin, joita on myös Suomessa. Omistuksien läpinäkyvyydellä on tässä avainrooli. Tietoja on kerättävä Suomessa laajemmin, ja niihin on päästävä helpommin käsiksi, Lohikoski tiivistää.

Lohikosken mukaan yksi tapa lisätä avoimuutta on puuttua niin kutsutuun edunsaajarekistereiden omistus- ja äänivaltarajoihin. Kyseiseen rekistereihin kerätään Suomessa omistus- ja edunsaajatietoja. Tällä hetkellä lmoitusvelvollisuus koskee 25 prosentin ja sen yli menevästä omistusosuudesta. Lohikoski laskisi rajan kymmeneen prosenttiin, jolloin olisi vaikeampaa pilkkoa omistus esimerkiksi perheenjäsenten kesken.

– Tällainen sääntöjen harmaalla alueella toimiminen on harmittavan usein ”business as usual”. Varallisuuden piilottelu ja kiertely on niin kauan mahdollista, kun lainkirjain on laiskaa. Siksi meidän tulisi viimeistellä tältä osin eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys rahanpesulaista nyt kuntoon, Lohikoski sanoo.

Läpinäkyvyyttä voitaisiin Lohikosken mukaan edistää myös mahdollistamalla pääsy rekisterin tietoihin aiempaa laajemmilla perusteilla, joita säädellään kaupparekisterilaissa. Näin voitaisiin puuttua laajemmin Suomessa ilmenevään rahanpesuun, korruptioon ja harmaaseen talouteen. Tätä on hänen mukaansa vaatinut muun muassa kansalaisjärjestö Finnwatch.

– Edunsaajarekisterin avoimuuden lisääminen sekä rekisteröinnin laajentaminen olisi tehokas keino puuttua oligarkkien omaisuuksien piilotteluun sekä lyödä kapuloita harmaan talouden rattaisiin Suomessa, Lohikoski kirjoittaa.