Ukrainan tuhottua satamakaupunki Mariupolia puolustavasta asevoimien 36. merijalkaväen prikaatista julkaistiin varhain aamulla 25 sekunnin mittainen video. Videon julkaisi toimittaja Natalia Nahorna vastauksena huhuihin, joiden mukaan prikaatin maanantaina julkaisema viesti ei olisi ollut aito.

Hän kertoi saaneensa videon aamuviideltä.

Video on katsottavissa tässä:

UA marines of the 36th brigade shared a farewell video from Mariupol, saying they are devoted to Ukraine till the end. However, no ammunition was delivered to them in the besieged city. They ask to finish the job and fight for victory. pic.twitter.com/5AsXoPeQIJ

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 12, 2022