Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén tuo asian hallituksen päätettäväksi keskiviikkona.

Potilasturvallisuuslaki, eli lakossa olevien hoitajajärjestöjen kielenkäytössä pakkotyölaki, ei edennyt sunnuntaina hallituksen sote-ryhmässä. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) aikoo silti antaa virkamiehille luvan viedä esitys valtioneuvoston istuntoon päätettäväksi keskiviikkona, kertoo Helsingin Sanomat .

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) vahvisti jälleen sunnuntain kokouksen jälkeen, ettei vasemmistoliitto kannata lakia. Puolue ei usko sen parantavan käytännössä potilasturvallisuutta.

”Arviomme on, että potilasturvallisuus saattaa lain myötä jopa heikentyä sillä suojelutyöneuvottelut voivat vaikeutua ja laki voi johtaa erilaisiin vastatoimiin kuten hoitohenkilöstön irtisanoutumisiin. Toivon edelleen, että potilasturvallisuus saadaan varmistettua neuvotellen”, Sarkkinen twiittasi.

Vasemmistoliiton puoluehallitus oli samalla kannalla viime viikolla.

Lindén on omassa pohdinnassaan päätynyt siihen, että laki tarvitaan ja hänen velvollisuutensa on viedä se valtioneuvoston käsiteltäväksi.

– Olen tullut omassa punninnassani siihen lopputulokseen, että pidän potilasturvallisuuslain säätämistä välttämättömänä. Lakko on käynnissä kuudessa sairaanhoitopiiristä, ja niistä kahdessa eli Varsinais-Suomessa sekä [Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin] Husin alueella tilanne on osin jopa kriittinen potilasturvallisuuden kannalta, hän sanoi HS:lle.

Myös vihreät suhtautuvat lakiin kriittisesti.

– Myös hoitajilla on oikeus lakkoon, ja riittävä suojelutyön taso pitäisi pystyä takaamaan ilman tätä lakia. Töihin määräämisen uhka voi pahimmillaan ajaa hoitajia pois alalta, mikä vain syventäisi hoitajapulaa, puolueen sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela sanoi maanantaina.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on sanonut, että lain säätäminen olisi hänelle erittäin vastenmielinen teko.

Hoitajapula räjähtää hoivakodeissa



Tällä hetkellä lakossa on 25 000 hoitajaa. Kiistaa on ratkaisemaan on asetettu sovittelulautakunta. Jos sopua ei synny lakko laajenee perjantaina, jolloin siihen osallistuu jo 40 000 hoitajaa.

Hoitajien ammattiliittojen Tehyn ja SuPerin mukaan alalla vallitsee jatkuva työvoimapula, joka johtuu palkkauksesta ja työoloista. Työnantajapuolta edustavan Hyvinvointiala HALI ry:n maanantaina julkaisema kysely vahvistaa asian ainakin hoivakotien osalta: tällä hetkellä yhteen vakituiseenkin avoimeen paikkaan tulee keskimäärin enintään kaksi soveltuvaa työhakemusta.

91 prosenttia HALIn kyselyyn vastanneista hoivakodeista ilmoittaa, että kesän sijaistarpeesta on saatu varmistettua alle puolet. Yritysten ja järjestöjen hoivakodeissa asui toissa vuoden lopussa 52 prosenttia Suomen hoivakotien vanhuksista, eli aihe koskettaa noin 25 000 ikääntynyttä ja heidän läheisiään.

– Hoivakodeissa joudutaan vähentämään asiakaspaikkoja, käyttämään epäpäteviä sijaisia ja alittamaan henkilöstömitoitusvaateet, jos kesätyöntekijöitä ei ole riittävästi, liiton johtaja Arja Laitinen varoittaa.

HALI syyttää tilanteesta kiristyvää hoitajamitoitusta ja koulutusrahojen puutetta.