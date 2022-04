Carl Waldmeier/flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Euroopan ja Pohjois-Amerikan katseet ovat kiinnittyneet Ukrainaan, mutta maailman pahin humanitaarinen katastrofi on meneillään Jemenissä. Vuonna 2014 alkanut sisällissota ei osoita mitään loppumisen merkkejä, päinvastoin.

Unicefin mukaan yli 10 000 lasta on kuollut tai vammautunut huthi-kapinallisten ja hallituksen joukkojen välisissä taisteluissa, keskimäärin neljä lasta päivässä. Kaikkiaan kuolleita on laskettu olevan yli 14 500. Luku on todennäköisesti vahvasti alakanttiin.

Brittiläinen avustusjärjestö Oxfam julkaisi maaliskuun lopulla raportin Jemenistä. Se kertoo kuoleman, köyhyyden ja epätoivon lisääntymisestä. Kolme neljäsosaa väestöstä kaipaa kipeästi humanitaarista apua. Kaupunkien rakennuksista 40 prosenttia on tuhoutunut ilmaiskuissa.

Tällä hetkellä 17,4 miljoonaa jemeniläistä näkee nälkää, ja luvun ennustetaan vuoden loppuun mennessä nousevan 19 miljoonaan. Jemen oli maailman köyhimpiä maita jo ennen sotaa, mutta sodan alettua nälkäisten määrä on kasvanut 8 miljoonalla.

Avustusohjelman rahoitusvaje 70 prosenttia



Ukrainan sota on kärjistänyt tilannetta, sillä Jemen on tuonut 42 prosenttia viljastaan Ukrainasta. Leivän hinta lähti sodan alettua nousuun: ensimmäisen sotaviikon aikana leipä kallistui 35 prosenttia.

– Maailma ei saa kääntää katsettaan, kun Jemen kärsii. Tämän vuoden avustusohjelman rahoitusvaje on tällä hetkellä 70 prosenttia, joten olisi elintärkeää, että yleensä anteliaasti Jemeniä avustavat maat jatkaisivat tukeaan. Muuten miljoonat joutuvat hirvittäviin kärsimyksiin, Oxfamin Jemenin maajohtaja Ferran Puig sanoo.

Maaliskuun puolivälissä YK sekä Ruotsi ja Sveitsi järjestivät lahjoittajakokouksen Jemenin hyväksi. YK:n 193 valtiosta vain 36 osallistui ja lupautui lahjoittamaan yhteensä lähes 1,3 miljardia dollaria (1,17 miljardia euroa).

Lahjoittajamaiden joukossa oli vain yksi arabimaa, Kuwait. Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiraatit ovat perinteisesti avokätisesti rahoittaneet YK:n avustusohjelmia, mutta Jemenin tapauksessa ne ovat myös konfliktin osapuolia. Saudi-Arabia ja Emiraatit tukevat Jemenin hallitusta, kun taas Iran tukee kapinallisia.

On sanottu, että juuri osallisuutensa tähden Saudi-Arabialla ja Emiraateilla olisi moraalinen velvollisuus rahoittaa apua Jemenille.

– Me uskomme, että koko maailman mitassa moraalinen avustusvelvollisuus on niillä, joilla on keinot auttaa niitä, jotka apua eniten tarvitsevat. Kaikkia koskee globaalin solidaarisuuden velvoite, YK:n pääsihteerin tiedottaja Stephan Dujarric sanoo.

