Emma Grönqvist

Vasemmistoliiton Jussinniemi on huolissaan kehityksestä joka seuraa, jos pakkolaki tulee voimaan.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, ammattiyhdistysliikkeessä pitkään toiminut kaivosalan pääluottamusmies Jouni Jussinniemi on järkyttynyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen kaavailemasta potilasturvalaista eli pakkolaista.

Laki pakottaisi hoitohenkilökuntaa töihin lakon aikana.

– Työtaistelu- ja lakko-oikeus ovat pyhiä asioita. Monista asioista voidaan neuvotella, mutta ei tässä. Jos ei voi taistella palkan ja työolosuhteiden puolesta laillisella työtaistelulla, se vertautuu pitkän linjan ay-aktiivin mielessä pakkotyöhön, Jussinniemi sanoo.

”Ilman vastuullista työnantajapolitiikkaa ei nykyinen tilanne ratkea.”

– Potilasturvallisuus pitää luonnollisesti varmistaa myös lakon aikana, mutta työnantajalla on käytössään myös monia muita keinoja kuin pakkolaki. Suojelutyö pitää varmistaa ensisijaisesti neuvottelemalla.

Hän arvelee, että esityksen taustalla osaltaan vaikuttavat viime vuosien myllerrykset työmarkkinakentällä. Erityisesti yksityisellä sektorilla työnantajapuoli on pyrkinyt irti kollektiivisesta sopimisesta.

– Yksi kansainvälisestikin arvostettu vahvuutemme on kollektiivinen neuvottelujärjestelmä. Nyt jotkut voimat vaativat sen heikentämistä Pakkolainsäädäntö on yksi siivu sitä. Jos tällä aukaistaan pää, lisää on tulossa.

Jussinniemi painottaa sitä, että vasemmistoliitto on jo monella suulla irtisanoutunut pakkolakihankkeesta.

– Vetoan hallituskumppaneihin, että tällaiseen lainsäädäntöön ei pidä missään nimessä lähteä. Asiat tulee ratkaista neuvottelupöydässä työnantajapuolen ja työntekijäpuolen välillä. Tiedän, että suojelutyöstäkin on neuvoteltu onnistuneesti sairaanhoitopiireissä. Kaikki voi hoitua sitä kautta.

Luvassa valtava myrsky

Jussinniemi uskoo, että pakkolaki toimisi päinvastoin kuin nyt annetaan ymmärtää. Hoitohenkilökuntaa poistuisi terveydenhuollon ammattirekisteristä, ei tulisi työhön tai viime kädessä irtisanoutuisi.

Hän uskoo, etteivät lakia ajavat ymmärrä, millaisen myrskyn se aiheuttaisi.

– He eivät tunnu ymmärtävän, kuinka perustavanlaatuisten työntekijöiden oikeuksien kanssa olemme tekemisissä

Jussinniemi toteaa, että jos pakkolaki tulee voimaan, mennään pitkälle taaksepäin työntekijöiden oikeuksien suhteen.

Ristiriitaista viestiä

Jussinniemi muistuttaa Suomessa työnantajan ja työntekijän yhteisen historian perustuvan siihen, että asiat on hoidettu sopimalla.

– Nyt kuntatyönantajan neuvottelujohto on tässäkin osoittanut kankeutensa sen sijaan, että olisi yhteydessä valtiovaltaan, jos tuntuu siltä, että neuvotteluvaltuuksia ei ole riittävästi. Toinen osapuoli on tehnyt esityksen, mitä vaatii. Tilanne ei etene työnantajan nykyisellä asenteella, hän toteaa.

– Hoitajat ovat käsittääkseni halunnee, että suojelutyö tehdään asiallisesti ja niin on tehty. Mutta toiselta puolelta tulee aivan toisenlaista viestiä. Ymmärrän tässä ristiriitaisessa tilanteessa viranomaisten huolen potilaiden turvallisuudesta ja terveydestä.

– Ilman vastuullista työnantajapolitiikkaa, jossa nähdään palkkauksen puutteet ja korjataan tilanne neuvottelemalla, ei nykyinen tilanne ratkea. Eikä tämä tilanne koske vain hoitoalaa. Julkisella sektorilla on paljon töitä, joissa vaaditaan korkeaa koulutusta, mutta ei makseta sen mukaisesti.