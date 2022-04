Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Hänninen vaatii työnantajaa palaamaan neuvottelupöytään.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen vaatii työnantajapuolta kantamaan vastuunsa ja palaamaan neuvottelupöytään julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkataistelussa

Hän on huolissaan siitä, että lakon sovittelussa on ollut pitkä tauko, vaikka työntekijäpuoli on sanonut olevansa valmis neuvottelemaan.

– Työnantajien on pikaisesti palattava neuvottelupöytään ja kannettava yhteiskuntavastuunsa. Jos hätä on kentällä todella niin suuri kuin työnantajat sanovat, niin eikö sitten kannattaisi neuvotella? Hänninen kysyy.

Potilasturvallisuus tulee varmistaa neuvottelemalla suojelutyöstä.

Täysi tuki



Hänninen kertoo samaistuvansa palkkataistelua käyvien tilanteeseen, koska on entinen pienipalkkainen kaupan myyjä.

– Oli sitten kyse julkisen sektorin alojen palkkakuoppaan puuttumisesta tai yksityisten palvelualojen pienipalkkaisten työntekijöiden palkkojen parantamisesta, tuen asiaa täysin, hän sanoo.

– Näitä aloja yhdistävät myös vaatimukset paremmista mahdollisuuksista vaikuttaa oman työn sisältöön ja työaikoihin ja muihin työoloihin. Yhdistävä tekijä on myös näiden alojen naisvaltaisuus, mikä todella herättää kysymyksiä tasa-arvon tilasta suomalaisilla työmarkkinoilla.

Kiitos puolueelle

Hänninen haluaa myös kiittää puolueensa kriittistä suhtautumista hoitohenkilökunnan varalle suunniteltuun potilasturvalakiin eli niin sanottu pakkolakiin, jolla työntekijöitä voisi pakottaa töihin myös lakon aikana.

– Olen tosi iloinen, että ministeri Sarkkinen ilmoitti tällä viikolla hallituksen sote-ministeriryhmässä, että vasemmistoliitto ei ole valmis viemään hoitohenkilöstön pakkotyölakia eteenpäin, hän sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen toiminnasta

– Puolueessamme ajatellaan, että potilasturvallisuus tulee varmistaa neuvottelemalla suojelutyöstä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhä paheneva työvoimapula ja kuormittavat työolot ovat suuri turvallisuuskysymys, ei lakko.

Hänninen vaati myös jo aiemmin palkkatasa-arvo-ohjelmaa ja kiittää, että myös vasemmistoliitto puolueena on laajan palkkaohjelman kannalla.

– Oikeudenmukainen palkkaus on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys, minkä vuoksi myös valtion on kannettava vastuunsa sen edistämisessä.