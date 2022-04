Lehtikuva/Emmi Korhonen

Pakkolaki ei ole oikea keino potilasturvallisuuden toteuttamiseen.

Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen?

– Minua työllistää eniten työelämä ja tasa-arvovaliokunta, jonka puheenjohtajan olen. Sieltä vaikea nostaa yksittäistä asiaa, koska valiokunnan puheenjohtajana pitää olla kartalla kaikista sen asioista, asiantuntijoista ja heidän lausunnoistaan. Ehkä kuitenkin nostan ihmisoikeuspoliittisen selonteon, josta valiokuntani tekee lausunnon. Se on iso mielenkiintoinen työ.

– Valiokunnan ulkopuolella potilasturvallisuuslaki eli niin sanottu pakkolaki työllistää nyt koko ajan, vaikka siitä ei ole annettu esitystä eduskunnalle. Se koskee hoitajien lakko-oikeutta. On pitänyt olla hereillä sen suhteen, mitä siinä tapahtuu ja onko siitä tulossa esitys hallitukselta.

”Ammattikoululaiset ovat olleet surkeina siitä, että opettajien antamaa lähiopetusta on ollut niin vähän”.

– Olen kuitenkin sitä mieltä, että nyt pitää käyttää kaikki keinot potilasturvallisuuden parantamiseksi, mutta silti tällainen laki ei ole oikea ratkaisu. Oikea ratkaisu on päästä neuvotteluissa eteenpäin.

– Olen ollut paljon yhteydessä lakossa oleviin hoitajiin ja kuulostellut lakkotunnelmia, suojelutyön toteutumista ja neuvottelujen tilannetta. Olen halunnut kuulla hoitotyötä tekevien ihmisten ääntä, jotka nyt lakkoilevat ja tekevät suojelutyötä.

– Hoitajat ovat tosi vihaisia ja väsyneitä erityisesti siihen, että heitä syyllistetään potilasturvallisuuden vaarantamisesta. Tosiasiassa tilanne on ollut kaoottinen vuosia. Työtä on tehty pitkään vajaalla henkilöstöllä, mutta kukaan ei ole ollut aiemmin tällä tavalla huolissaan potilasturvallisuuden toteutumisesta. Jo 15 vuotta sitten, kun itse tein hoitotyötä, töitä tehtiin vajaalla miehityksellä.

– Minulla ei ole syytä epäillä, että ihmiset valehtelisivat minulle, kun kertovat tulee eri puolilta Suomea, eri sairaanhoitopiireistä eri yksiköistä, että suojelutyö on taannut jopa paremmat resurssit kuin normaalioloissa.

– On tärkeää että sosiaali- ja terveysministeriö seuraa virkavastuulla seuraa tilanteen kehittymistä, mutta on selvää myös, että kun pyydetään sairaanhoitopiiristä selvitys suojelutyön tilanteesta, saadaan työnantajan näkökulma.Se on mielestäni liian yksipuolinen näkökulma tässä tilanteessa.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Kehysriihi on ollut viikon iso asia. Olen erityisen iloinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) esityksestä, joka lupaa ylimääräisen korotuksen kansaneläkeindeksiin.. Hän esitti sitä jo ennen riihtä ja se toteutuu nyt.

– Olemme vasemmistoliitossa pitäneet koko hallituskauden ajan pienten ihmisten puolta. Jo tuntuu unohtuneen, että heti kauden alussa korotettiin pienimpiä eläkkeitä ja perusturvaa. Keskellä koronaa tehtiin lisäksi väliaikainen 50 euron korotus toimeentulotukeen. Ja nyt tämä indeksikorotus, joka vaikuttaa pienituloisten etuuksiin, jotka ovat kelaetuuksia.

– Tästäkin näkyy, että sillä on väliä, keitä on hallituksessa. Euroopan neuvostokin on kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomessa perusturvan taso on matala. Nämäkään korotukset eivät ole riittäviä, mutta tällä hallituskaudella suunta on oikea.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Riihi on tärkeä myös vasemmistoliitolle. Sieltä nostan erityisesti opetusministeri Li Anderssonin (vas.) vastuualueelta korotukset ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen. Tästä on edellisellä hallituskaudella leikattu. Itsekin ammattikoululaisen äitinä olen ollut huolissani etäopetuksen määrästä, joka ei ole johtunut vain koronasta. Sitä on ollut muutenkin paljon ja ehkä se on osittain johtunut siitä, että opettajia ei ole riittävästi. Ammattikoululaisetkin ovat olleet surkeina siitä, että opettajien antamaa lähiopetusta on ollut niin vähän. Siksi tämä on merkittävä panostus.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Aika vähän on uutisoitu maksuhäiriömerkinnän muutoksesta, joka hyväksyttiin tällä viikolla eduskunnassa. Jatkossa maksuhäiriömerkinnät, jotka aiemmin ovat säilyneet kaksi vuotta, poistuvat kuukauden kuluessa siitä, kun velka on maksettu. Sillä on vaikutus muun muassa mahdollisuuteen vuokrata asunto. Tämä on merkittävä asia.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Tykkään uppoutua jonkin dekkarin maailmaan ennen nukahtamista. Sain ystävältäni minulle ennestään tuntemattoman kirjailija Eeva Loukon kirjoittaman kirjan Onnellisten saari. Se lojui jonkun aikaa yöpöydällä, mutta nyt päätin antaa sille mahdollisuuden. Kirja onkin tempaissut mukaansa ja odotan iltaa, että pääsen lukemaan.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.