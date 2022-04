Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Jokainen energiatehokkaaksi remontoitu rakennus on askel kohti Suomen energiaitsenäisyyttä ja hiilineutraalia Suomea 2035, sanoo ministeri.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pani vauhtia myös Suomen vihreään siirtymään. Hallitus päätti useista panostuksista tiistain kehysriihessä sekä varautumisen ministeriryhmässä torstaina.

– Hallituksen tällä viikolla tekemät päätökset nopeuttavat merkittävällä tavalla irtautumista fossiilisesta energiasta, tukevat uuden teknologian käyttöönottoa ja vauhdittavat yksityisiä investointeja, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Hänen mukaansa käsillämme olevat kriisit alleviivaavat tarvetta vahvistaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta sekä vauhdittaa vihreää siirtymää.

Rakennusten energiaremontteihin, öljylämmitysestä luopumiseen sekä sähköautojen latausinfran rakentamiseen tarjottaviin avustuksiin on tulossa yhteensä yli 200 miljoonan euron lisärahoitus.

– Rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia käyttämästämme energiasta. Jokainen energiatehokkaaksi remontoitu rakennus on askel kohti Suomen energiaitsenäisyyttä ja hiilineutraalia Suomea 2035. Avustukset energiaremontteihin ja öljylämmityksestä luopumiseen ovat jo saavuttaneet suuren suosion, ja olen hyvin iloinen, että niitä voidaan jatkaa ja laajentaa, Kari sanoo.

Asuinrakennusten energia-avustukseen kohdistetaan valtion asuntorahastosta vuosina 2022–2023 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Määrärahalla jatketaan nykyistä asuinrakennusten energia-avustusjärjestelmää, joka sisältää mahdollisuuden tukea myös fossiilista polttoainetta käyttävästä lämmitysjärjestelmästä luopumista sekä siirtymistä matalalämpöistä kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin osana rakennuksen energiatehokkuuden parantamista.

Myös liikenteen sähköistymiseen ohjataan lisävaroja. Taloyhtiöille tarjottavaan sähköautojen latausinfratukeen varataan 30 miljoonan euron lisärahoitus vuosille 2022–2023.

Yli 20 000 hakenut avustusta öljylämmityksestä luopumiseen



Öljylämmityksestä luopumista vauhditetaan ohjaamalla lämmitysremonttiavustuksiin yhteensä 72 miljoonan lisämääräraha vuosina 2022–2023. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ELY-keskusten toimintaresursseihin lisätään 5,3 miljoonaa euroa samoille vuosille.

Jatkossa tukea voi saada myös fossiilisesta kaasulämmityksestä luopumiseen, eli käytännössä maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Samalla mahdollistetaan kaukolämpöjärjestelmään liittyminen öljy- tai kaasulämmityksestä luovuttaessa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski ehdotti eduskunnassa jo maaliskuussa, että tukea tarvittaisiin myös maakaasulla lämpenevien kotitalouksien energiaremonttiin. Kotitalouksien lämmityksessä maakaasun osuus on pieni, mutta sitä käytetään, etenkin Uudellamaalla.

– Olen tyytyväinen, että tämä asia meni läpi hallituksen energiatukia koskevissa neuvotteluissa, jotka saatiin tänään päätökseen. Nyt tehdyt päätökset laajentavat nykyistä avustusjärjestelmää ja mahdollistavat öljylämmityksen lisäksi kotitalouksille myös maakaasulämmityksestä luopumisen, Lohikoski iloitsee.

Öljylämmityksestä vaihtamisen avustusta on hakenut jo lähes 20 700 pientalon omistajaa, joista myönteisen päätöksen on saanut yli 11 200 hakijaa. Avustusmäärärahoja on sidottu päätöksiin reilut 44 miljoonaa euroa, ja toteutuneita remontteja on jo lähes 7 900 kappaletta.

Vihreät investoinnit etusijalle lupakäsittelyssä



Vihreää siirtymää vauhdittavia investointeja koskevat lupahakemukset saavat määräaikaisen etusijan lupakäsittelyissä. Ympäristöministeriö valmistelee asiaa koskevaa lakimuutosta.

Etusijan saavat Do No Significant Harm eli niin sanotun DNSH-periaatteen huomioivat uusiutuvan energian, vähähiilisen vedyn valmistuksen, hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuklusterin hankkeet. Samalla valmistellaan säännökset, joilla priorisoidaan samoihin hankkeisiin kohdistuvien valitusasioiden käsittely hallinto-oikeuksissa vuosina 2023–2027.

Aluehallintovirastot, jotka käsittelevät ympäristö- ja vesilupia, saavat yhteensä 8,5 miljoonan euron lisärahoituksen vihreän siirtymän lupakäsittelyihin vuosille 2022–2026. Voimavaralisäys tarkoittaa noin 40 henkilötyövuotta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin voimavaralisäys on vajaa 60 henkilötyövuotta. ELY:jen voimavaralisäykset jakautuvat laajasti eri lupamenettelyihin liittyviin prosesseihin ja tehtäviin sekä muun muassa tuulivoimarakentamiseen liittyviin tehtäviin.

Kunnille ja maakuntien liitoille suunnataan 3,25 miljoonan euron avustukset vihreän siirtymän investointien lupa- ja kaavoitusmenettelyjen ja tuulivoimarakentamisen vauhdittamiseksi sekä rahoitusta tuulivoimaa koskevien selvityksiin.