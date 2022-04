Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Riikka Purran saldo perussuomalaisten puheenjohtajana on kannatuksen sulaminen neljällä prosenttiyksiköllä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja puolueen vanhastaan myönteinen Nato-kanta siivittivät kokoomuksen kaikkien aikojen ennätykseen Ylen uusimmassa gallupissa . Aamulla julkaistu mielipidemittaus on ensimmäinen, jonka kaikki kyselyt on tehty sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys alkoi 24. helmikuuta. Kokoomuksen kannatus nousi 3,5 prosenttiyksikköä ja on 26,1 prosenttia.

Kyselyn toteuttaneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja liittää Ylen uutisessa kokoomuksen hurjan loikan suoraan Ukrainan sotaan.

– Suomalaisten turvallisuudentunne on järkkynyt ja Nato-jäsenyyden kannatus on noussut. Kokoomus Suomen Nato-myönteisimpänä puolueena hyötyy tästä.

Kun Purra valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi viime elokuussa, puolueen kannatus Ylen gallupissa oli 17,6 prosenttia. Nyt siitä on sulanut neljä prosenttiyksikköä.

Viime eduskuntavaaleissa kokoomuksen kannatus oli tasan 17 prosenttia. Nyt vaaleihin on vuosi aikaa ja pitkään gallup-ykkösenä porskuttaneelle puolueelle voi olla tarjolla samanlainen veret seisauttava vaalivoitto kuin keskustalle oppositioasemasta vuonna 1991.

Toisen suuren oppositiopuolueen perussuomalaisten käyrä sen sijaan jatkaa valumistaan kohti kaakkoa. Puheenjohtaja Riikka Purran jankuttava monotoninen paasaaminen maahanmuutosta ja puolueen oppositiopolitiikan yleinen tehottomuus veivät sen kannatuksesta nyt tasan 2 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten kannatus uusimmassa mittauksessa on 13,6 prosenttia. Eduskuntavaaleista siitä on sulanut nelisen prosenttiyksikköä.

Vain SDP eteni hallituspuolueista



Hallituspuolueista vain SDP nosti kannatustaan. Tasan 19 prosentillaan se on selvä kakkonen, mutta kaulaa kokoomukseen on yli seitsemän prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kisa viidenneksi suurimman puolueen paikasta jatkuu tiukkana, mutta vihreiden puolen prosenttiyksikön etumatka pysyi käytännössä ennallaan viime kuusta. Kummankin suosio putosi hieman. Vihreiden kannatus on nyt 8,9 prosenttia ja vasemmistoliiton 8,4.

Vasemmistoliiton kannatus on 0,2 prosenttiyksikköä eduskuntavaalituloksen yläpuolella, mutta vihreät on matkalla isoon vaalitappioon. Puolueen kannatus on laskenut eduskuntavaaleista noin 2,5 prosenttiyksikköä ja Ylen gallupeissa se on ollut tasaisessa laskussa useita kuukausia.

Perussuomalaisten ja vihreiden välissä myös keskustan kannatus laski yli prosenttiyksikön. 12,3 prosentin kannatuksessa on noin puolentoista prosenttiyksikön verran alenemaa keskustan kaikkien aikojen huonoimmasta vaalituloksesta.

Taloustutkimuksen Tuomo Turjan mukaan kokoomus saa lisää kannattajia sekä perussuomalaisista että keskustasta. Vihreät ja vasemmistoliitto taas menettävät kannattajia SDP:lle.