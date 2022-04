Gummerus/Liisa Valonen

Koronarajoituksista johtuneiden palkinnonjakotilaisuuksien siirtymisen vuoksi 15 000 euron suuruinen vuoden 2021 Majaoja-palkinto ojennettiin keskiviikkona luontokartoittaja Anni Kytömäelle hänen taiteellisista ansioistaan kirjailijana ja kauaskantoisesta työstään luonnon monimuotoisuuden vaalijana.

Kytömäki on julkaissut kolme romaania. Hänen kolmas teoksensa Margarita (Gummerus, 2020) sai vuoden 2020 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Teoksensa Kytömäki on omistanut maan ja veden hiljaisille – niille, jotka yhteiskunnassa ja ekokriisissä ovat vaarassa jäädä jalkoihin. Hän korostaa, että maailmassa on yhä tilaa ihmisluonteiden ja luonnon kaikkinaiselle kirjolle.

Kytömäen romaaneissa ihminen on osa luontoa, ei sen yläpuolella. Lisäksi hän haluaa teoksissaan ja työssään luontokartoittajana puolustaa tarkkailijaluonteita eli introvertteja ihmisiä.

Margaritassa ihmispäähenkilö ja eläinpäähenkilö, jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera), rinnastuvat toisiinsa: kumpikin tarvitsee kuoren pystyäkseen elämään.

”Kytömäki toteuttaa taiteellisessa työssään taiteen ehkä tärkeintä tehtävää, ponnisteluja paremman tulevaisuuden hyväksi”, toteaa palkintoraati perusteluissaan.

ILMOITUS

Hämeenkyröläinen kirjailija Anni Kytömäki (s. 1980) on työskennellyt kansalaisjärjestöissä ja muusikkona. Kotiseudullaan hän kulkee harjuilla, soilla ja sammalmetsissä, kuuntelee tuulta ja etsii polkuja tarinoihin, jotka saattoivat olla totta.

Majaoja-säätiön palkinnon ovat aikaisemmin saaneet kuvataiteilija Tuula Lehtinen, AHAA-teatteri, näyttelijä Kati Outinen ja poikakuoro Pirkanpojat.

Anni Kytömäki KU:n kirjapiirissä marraskuussa 2020