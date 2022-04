Lehtikuva/-

Kuolleita voi olla kymmeniä tuhansia. Pormestarin mukaan maailma ole nähnyt mitään natsien keskitysleirien jälkeen.

Venäjä on aloittanut sotarikostensa peittelyn tuhotussa satamakaupunki Mariupolissa polttamalla uhrien ruumiita liikuteltavissa krematorioissa, kertovat useat mediat.

Esimerkiksi Ukrainska Pravdan mukaan asiasta on tiedottanut Mariupolin kaupunginvaltuusto Telegramissa. Siitä on uutisoinut myös BBC.

”Murhaajat peittelevät jälkiään. Venäjän liikkuva krematorio on aloittanut toimintansa Mariupolissa. Butšan laajaa huomiota saaneen joukkomurhan jälkeen Venäjän johto on määrännyt tuhoamaan todisteet sen armeijan tekemistä sotarikoksista Mariupolissa”, valtuusto viestitti.

Venäläiset ovat muuttaneet kaupunkimme kuolemanleiriksi.

BBC lainasi Mariupolin pormestaria Vadim Boytšenkoa, jonka mukaan venäläiset liikkuvat krematoriot ovat aloittaneet toimintansa kaupungissa. Taistelut jatkuvat edelleen käytännössä tuhotussa Mariupolissa.

Boytšenkon mukaan Mariupolissa on voinut kuolla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Rikokset yritetään peittää vainajien tuhkauksilla, jotka toteuttavat Donetskin ”kansantasavallan” sotilaat itse itsensä pormestariksi julistautuneen Konstantin Ivaštšenkon johdolla.

ILMOITUS

Juuri siviiliuhrien suuri määrä on Boytšenkon mukaan syy siihen, että Venäjä ei ole vielä sopinut evakuointisuunnitelmasta, jonka mukaan Turkki vie kaupungista siviilejä meritse.

Mariupolissa arvioidaan virallisten tietojen mukaan kuolleen ”vain” 5 000 ihmistä, mutta myös valtuuston viestissä arvioidaan uhreja oleva kymmeniä tuhansia. Kaikkia ei voida todentaa kaupungin suuren koon ja koko ajan jatkuvan tulituksen takia.

”Tämä on uusi Maidanek”



Ukrainska Pravdan mukaan Boytšenko sanoi, ettei maailma ole nähnyt mitään vastaavaa sitten natsien keskitysleirien.

– Venäläiset ovat muuttaneet kaupunkimme kuolemanleiriksi. Valitettavasti saamme koko ajan uusia vahvistuksia tästä kauhistuttavasta vertauksesta. Tämä ei ole enää Tshetshenia eikä Aleppo. Tämä on uusi Maidanek. Maailman on autettava rankaisemaan Putinin fanaatikkoja.

Maidanek oli Puolassa sijainnut natsi-Saksan keskitysleiri. Wikipedian mukaan on arvioitu, että Maidanekissä murhattiin 80 000 ihmistä nälkiinnyttämällä, kylmään, tappavaan työhön ja teloittamalla. Venäläisten lähestyessä natsit yrittivät tuhota todisteita samaan tapaan kuin venäläisten sanotaan nyt tuhoavan todisteita omista hirmutöistään Mariupolissa.

Hyökkäys idässä alkamassa



Ukrainska Pravda kertoo myös, että Venäjän uskotaan aloittavan uuden hyökkäyksen Luhanskissa 3–4 päivän kuluessa. Alueelle kootaan parhaillaan uusia joukkoja ja kalustoa.

The Guardianin mukaan tulitus on jo alkanut ja kymmenen korkeaa rakennusta on tulessa Sievierodonetskin kaupungissa. Uhreista ei ole toistaiseksi tietoa.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshchuk ja alueen sotilashallinto ovat kehottaneet Harkovan, Donetskin ja Luhanskin alueiden asukkaita pakenemaan, kun se on vielä mahdollista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu perjantaina Suomen eduskunnalle.