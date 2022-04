Lehtikuva/Mikhail Klimentyev

”Jos energiapakotteita ei kiristetä, EU ostaa edelleen venäläistä fossiilienergiaa sadoilla miljoonilla euroilla päivässä.”

EU:n komissio esitti eilen tiistaina uusia Venäjän vastaisia pakotteita. Niihin kuuluisivat kivihiilen tuontikielto Venäjältä sekä venäläisten laivojen pääsyn estäminen Euroopan satamiin. Myös venäläisten alusten ja kuorma-autojen pääsyä EU:hun rajoitetaan ja neljän keskeisen venäläispankin pakotteita kiristetään.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi komission valmistelevan lisäksi öljytuotteiden tuontikieltoa.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig pitää komission suunnitelmaa riittämättömänä. Etenkin venäläisen öljyn puute pakotelistalta on ongelma.

– Komission pakotelistalla on nyt kivihiilen tuonti Venäjältä. Sen arvo Venäjälle on noin neljä miljardia vuodessa, kun öljyn ja kaasun on yli sata miljardia. On selvää, että tämä on riittämätöntä ja pakotteet on ulotettava koko energiasektorille, sanoo Modig.

– Jos energiapakotteita ei kiristetä, EU ostaa edelleen venäläistä fossiilienergiaa sadoilla miljoonilla euroilla päivässä ja käytännössä rahoittaa tällä Putinin sotakassaa.

ILMOITUS

Modig muistuttaa, että energiaomavaraisuus on turvallisuuskysymys, ja ilmastotavoitteiden ja energiaomavaraisuuden välillä on synergiaa.

– Tätä synergiaa on nyt etsittävä tehokkaasti. Tarvitsemme EU:lta ja jäsenmailta erittäin ripeitä toimenpiteitä. Paras energia on se, jota ei tarvita lainkaan. EU tarvitsee nopeasti toimintasuunnitelman energian tarpeen vähentämiseksi. Energiatehokkuusremontteja on saatava käyntiin ripeällä aikataululla kaikkialla Euroopassa. Tarvitsemme aurinkopaneeleja ja ilmalämpöpumppuja nopeassa tahdissa helpottamaan kotitalouksien energialaskua.

Uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuva järjestelmä on pidemmän päälle sekä turvallisin että edullisin, Modig muistuttaa.

– Ripeä siirtyminen uusiutuvaan energiaan tukee sekä ilmastotavoitteita että energiaomavaraisuutta. Sen vaatimat investoinnit tukevat aidosti kestävää talouskasvua ja luovat kestäviä työpaikkoja.