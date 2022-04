Antti Yrjönen

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina julkistettu osaraportti saa kansanedustaja Mai Kivelän (vas.) totiseksi. Hän on eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen.

Raportti ei lupaa hyvää ihmiskunnalle, jollei ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin tartuta heti ja voimakkaasti. Nyt on kiire.

– Ihmisen toiminta on sovitettava ilmastokestäväksi. Energiaan ja luonnonvarojen kulutukseen on voitava asettaa rajat kestävyyden nimissä. Tämä on ennen kaikkea poliittisten päättäjien vastuulla, Kivelä sanoo.

– Kerskakulutus ei ole perusteltavissa. Hyvää ja onnellista elämää voi olla ilman ylikulutusta. Tähän tarvitaan poliittisia toimia.

Kivelä toteaa vallitsevassa tilanteessa olevan huonoa se, että kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvussa kaikilla sektoreilla ja viime vuosikymmenellä keskimääräiset kasvihuonepäästöt olivat korkeammat kuin koskaan aiemmin.

– Jollain tavalla hyvä tieto on kuitenkin se, että päästöjen kasvuvauhti on hidastunut. Hyvää on myös se, että ilmastotoimien painoarvo on kasvanut ja ne ovat hidastaneet huonoa kehitystä, Kivelä toteaa..

Sitoumukset eivät riitä

Raportin mukaan valtioiden tähän mennessä ilmoittamat päästövähennyssitoumukset eivät ole riittäviä, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajata puoleentoista asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Jo kahden asteen skenaarioon pääseminen vaatii päästövähennystoimia kaikilla sektoreilla

– Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen kahteen tai puoleentoista asteeseen edellyttää merkittäviä energiajärjestelmän muutoksia, Kivelä sanoo ja luettelee:

– Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, vähähiilisten energialähteiden käyttöönotto, siirtyminen vähähiilisiin polttoaineisiin ja energiatehokkuuden ja energiansäästön lisääminen.

Oikeudenmukaisuus keskeistä

Kivelä korostaa sitä, että ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta on painotettava.

– Se johtaa myös vaikuttavampaan ja parempaan onnistumiseen ilmastotyössä, kun ihmiset ovat ilmastotoimien puolella, hän sanoo.

– Kansainvälinen tiedeyhteisö vetoaa jälleen kerran ilmastotoimiin, ja raportti kertoo, että systeeminen muutos on se, mitä tarvitaan, jotta voimme tosissamme hillitä ilmastokriisiä. Vasemmistolle tämä on tavoitteena ja tätä me teemme reilun siirtymän analyysillä ja toimilla.

Hän muistuttaa siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta on kaiken pohja.

– Muita kehitystavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa, jos ilmaston kuumenemisestä ei onnistuta hillitsemään.