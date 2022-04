Unkarin sunnuntaisissa parlamenttivaaleissa asemaansa entisestään vahvistanut Unkarin pääministeri Viktor Orbán joutuu lopulta tekemään valinnan Venäjän ja muun maailman välillä, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina. Hän antoi haastattelun ukrainalaisille medioille.

Voittonsa jälkeen Orbán kutsui Zelenskyitä vastustajakseen. Zelenskyi vastasi tiistaina Orbánin flirttailevan Venäjän kanssa.

– Tässä tilanteessa hänen on tehtävä valinta Venäjän ja muun maailman välillä. Hän voi sanoa valitsevansa Unkarin, mutta Unkari on osa muuta maailmaa, osa Euroopan unionia. Hän voi jatkaa flirttailuaan, koska Unkari tarvitsee halpaa energiaa, mutta se ei voi kestää kauan.

Zelenskyi sanoi yrittäneensä luoda suhteita Orbániin ennen vaaleja, mutta Orbán oli ”pelokas” Venäjän vaikutusvallasta maahansa.

Samassa haastattelussa Zelenskyi sanoi, että Ukraina olisi valmis liittymään Natoon vaikka heti, jos se olisi mahdollista. Ei kuitenkaan ole, hän myönsi.

– Valitettavasti, ja valitettavasti se ei ole tapahtunut aiemmin, joten me jatkamme omien turvallisuustakuidemme rakentamista.

Zelenskyin mukaan neuvottelut asiasta ovat käynnissä useiden maiden kanssa, mutta mitään ei ole sovittu virallisesti.

Euroopassa Ukrainalle annetaan lisää moraalista tukea. Tänään on kerrottu, että EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja ulkosuhteista vastaava Josep Borrell matkustavat tällä viikolla Kiovaan tapaamaan Zelenskyin. Tapaaminen edeltää Varsovassa launtaina järjestettävää #StandUpForUkraine -tukitapahtumaa.

Tänään on myös kerrottu, että useat Euroopan maat karkottavat venäläisiä diplomaatteja vastalauseena Venäjän hyökkäykselle. Italia karkottaa 30 venäläistä diplomaattia, Tanska 15, Saksa 40 ja Ranska 35. Yhteensä EU-maat ovat kahden vuorokauden aikana ilmoittaneet 120 diplomaatin karkotuksesta.

Karkottamisia on perusteltu maiden sisäisellä turvallisuudella ja sillä, että maat eivät hyväksy Venäjän harjoittamaa vakoilua alueellaan.

Myös Suomi valmistelee diplomaattien karkottamista, kertoo Yle .

Karkotukset ovat myös reaktio Butšassa tapahtuneisiin siviilien murhiin. Venäjä on kiistänyt syyllisyytensä ja väittänyt kuvia sidotuista ruumiista Ukrainan provokaatioksi.

The New York Times julkaisi satelliittikuvia, jotka osoittavat, että kaupungin kaduille ilmestyi ainakin 11 ruumista 9.–11. maaliskuuta, jolloin Butša oli venäläisten hallinnassa ja 20.–21.3. tuli kolme ruumista lisää.

Satellite images refute Russia’s claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine's capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found. https://t.co/yTsRuItPuA

— The New York Times (@nytimes) April 5, 2022