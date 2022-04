Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Pia Lohikoski on huolissaan luovien alojen työllisyydestä.

Kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.) vaatii luovien alojen ammattilaisten ja vastavalmistuneiden työllisyyden parantamista.

Hän teki asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Luovien alojen osaajat valmistuvat nyt ajassa, jolloin työmahdollisuudet ja työharjoittelupaikat ovat olleet kiven alla. Osaamista ja työuralle elintärkeitä kontakteja on ollut vaikea kerryttää, Lohikoski sanoo.

”Hallituksen työllisyystavoite on jo lähes saavutettu”.

– Lahjakkaat ihmiset saattavat jäädä pitkäksi aikaa työelämän ulkopuolelle, kun työmahdollisuudet ja verkostot ovat korona-ajan myötä vähäiset.

Koronasta kärsimystä

Lohikoski muistuttaa siitä, että kulttuuriala on yksi koronasta eniten kärsineitä aloja. Hän toteaa vuonna 2021 taide- ja kulttuurialan tukipakettien olleen helpotus alan kurimukseen ja arvioi työmahdollisuudet ovat hiljalleen lisääntyneet. Tukitoimien kattavuus ei kuitenkaan ollut aukotonta, ja alalle valmistuneilla saattaa olla merkittäviä haasteita sekä osaamisvajeita työllistymisen esteinä.

– Oman erityisosaamisen lisäksi luovilla aloilla on usein tarpeen hallita yrittäjyyteen ja freelance-työhön liittyviä taitoja, hän arvioi.

– Tämä on paljon vaadittu. Oman alan verkostot, työharjoittelut ja muu työssäoppiminen ovat tässä mielessä äärimmäisen tärkeitä uran alussa, kun ensi kertaa hinnoittelee työtään tai tekee sopimusta tilaustyöstä.

Osaamista kuntiin

Lohikosken mukaan TE-toimistoilla on roolinsa luovien alojen ammattilaisten tukemisessa varsinkin uran alussa. TE-toimistojen siirtyminen kuntien hoidettavaksi asettaa omat haasteensa työllistämistä tukeville toimille.

– Tarvitsemme jatkossa osaamista myös kuntatasolle, jotta luovien alojen erityispiirteet otetaan huomioon työllistämistoimien suunnittelussa, Lohikoski sanoo.

– Hallituksen työllisyystavoite on jo lähes saavutettu, mutta meidän tulee tähdätä pysyviin muutoksiin. Me vasemmistossa ajattelemme, että niitä saadaan, kunhan työllisyystoimet ovat kannustavia ja tukevia, ei kurittavia ja syyttäviä. Luovilla aloilla on paljon osaajia, joiden työmarkkinoille pääsyn esteitä meidän tulee nyt viimeistään purkaa.