Hallitus pistää päänsä pensaaseen, jos se teeskentelee, että hoitajalakko on vain työmarkkina-asia.

Hallitus on kokoontunut kehysriiheen poikkeuksellisen suurten asioiden ääreen. Puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen on luvassa rutkasti lisää rahaa. Samalla kun hallitus etsii 370 miljoonan euron leikkauksia, se aikoo myös vahvistaa tutkimusta ja pienituloisillekin on ehkä tulossa jotain lisää.

Yksi on joukosta poissa. Julkisen sektorin työntekijöiden vaatimusta palkkaohjelmasta ei kehysriihessä käsitellä, pääministeri Sanna Marin sanoi aamupäivällä kehysriihen alkaessa.

– Tämä on työmarkkinakysymys. Työmarkkinajärjestöt sopivat palkoista ja työehdoista. Me emme täällä neuvottele julkisen sektorin työmarkkinatilanteesta emmekä ole käyneet viisikossa tätä läpi.

Marin ja muu hallitus tietää varsin hyvin, että parhaillaan menossa oleva 25 000 hoitajan lakko ja muut uhkaavat julkisen sektorin työtaistelut eivät ole normaali työmarkkinakysymys. Liittojen vaatimat useiden satojen miljoonien eurojen palkkaohjelmat ovat rahoitettavissa vain niin, että valtio avaa kirstuaan. Mistään muualta sellaista rahaa ei löydy.

Demarijohtoiset ammattiliitot ovat todellisuudessa työtaistelussa demarijohtoista hallitusta vastaan.

Kaikkien puolueiden oli helppo lupailla lisää rahaa hoitajille tammikuun aluevaalien alla. Helsingin Sanomien vaalikoneessa kaikkien eduskuntapuolueiden ehdokkaat olivat keskimäärin samaa mieltä väitteestä, että ”jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla”.

Asteikolla yhdestä viiteen, jossa viisi oli ”täysin samaa mieltä”, oli tungosta nelosen ja viiden välillä. Hallituspuolueista vain keskustalaiset olivat lähempänä nelosta, SDP:n ja vihreiden vastausten keskiarvo oli 4,4 ja vasemmistoliittolaisten 4,7.

Puhe oli halpaa ja väite asiasta pelkkänä työmarkkinakysymyksenä on teeskentelyä. Nyt on tekojen aika. Hoitajat ovat jo muutenkin ärsytettyjä ja pakkotyölakihanke varmistaa, että periksi ei hevin anneta. Muut julkisen alan liitot seuraavat perässä.

Hallitus joutuu taipumaan joka tapauksessa. Viisas tekisi sen ennemmin eikä myöhemmin, koska lakko ja tulevat lakot tulevat kalliiksi koko yhteiskunnalle. Rahoitus löytyy verotuksen hyvätuloisia suosivien porsaanreikien tukkimisella sekä mahdollisesti verojen korotuksilla. Viime kädessä tässäkin kyse on yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta, joka maksaa siinä kuin sinänsä tarpeellinen sotilaallisen maanpuolustuksen vahvistaminen.