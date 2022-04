Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ukrainan sota veti ministerit vakaviksi. Luvassa on merkittäviä lisäpanostuksia puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen.

Hallitus on aloittanut kaksipäiväisen kehysriihen Helsingin Säätytalossa vakavissa tunnelmissa. Vuosi sitten keskusta kriisiytti samassa yhteydessä hallituksen hajoamisen partaalle. Mitään tällaista ei nyt ole luvassa Ukrainan sodan takia.

Vasemmistoliitto pitää riihessä esillä ylimääräistä kansaneläkeindeksin korotusta, jolla hintojen nopeaa nousua kompensoitaisiin pienituloisille. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) esitti sitä vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa maaliskuussa. Säätytalolle mennessään hän toivoi hallitukselta ymmärrystä asialle.

Puoluevaltuustossa Sarkkinen sanoi, että toimeentulotuen perusosan, takuueläkkeen, kansaneläkkeen, työttömyysturvan ja muiden perusturvaetuuksien tarkistaminen elinkustannusten nousua vastaavasti kesken vuoden olisi poikkeuksellinen toimi, mutta nykyisellä elinkustannuksien kasvulla tarpeellinen.

Tiistaina Sarkkinen arvioi, että korotuksen suuruusluokka olisi 10-30 euroa kuukaudessa riippuen elinkustannusten noususta ja etuudesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi Ukrainan sodan varjostavan kehysriihtä, mutta hallituksen on huolehdittava myös suomalaisten tasa-arvoon ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

– Yhtäältä se liittyy siihen, että huolehditaan meidän osaamisperustastamme ja nuorten hyvinvoinnista. Pandemian jäljet näkyvät edelleen nuorten keskuudessa sekä oppilaitosten ja koulujen arjessa.

– Sen lisäksi tiedetään, että Suomessa on paljon pienituloisia, jotka ovat seuranneet erittäin huolestuneina uutisia ruuan ja asumisen hinnan noususta. Kyse on ihmisistä, joilla ei ole taloudellista liikkumavaraa. Tämä on asia, joka hallituksen pitää ottaa huomioon omassa päätöksenteossaan ja joka on esillä tässä kehysriihessä.

”Vakavoitumisen paikka”



Hallituksen kehysriihelle on varattu kaksi päivää, mutta hallitusviisikko on valmistellut sitä jo koko viikonlopun. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Ukrainan sota vaikuttaa kehysriiheenkin, joten kahden päivän aikana tehdään ratkaisuja, jotka koskevat puolustusministeriön hallinnonalaa sekä sisäistä turvallisuutta.

– Sota näkyy myös Suomessa ja meidän pitää omalta osaltamme tätä tilannetta käsitellä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Säätytalolle mennessään esittävänsä erittäin merkittäviä lisäpanostuksia Suomen puolustukseen. Ne koskevat erilaisten materiaalihankintojen lisäksi satsaamista henkilöstön valmiuteen ja kertausharjoitusten lisäämiseen.

Marinin mukaan nyt on tietyllä tavalla vakavoitumisen paikka.

– Me näemme kuinka vakavassa tilanteessa Eurooppa tällä hetkellä on ja kyllä tämä vakavuus kuvaa myös kehysriihtä.

Sodan tuomaa menopainetta Marin kuvasi ”reippaaksi” ja ”isoiksi summiksi”, mutta ei mennyt yksityiskohtiin.

– Me emme halua olla sellaisessa tilanteessa, että Suomi ei olisi varautunut tarpeeksi hyvin.

Hoitajien palkkoja ei käsitellä



Hoitajien ja muiden julkisen sektorin työntekijöiden vaatimusta palkkaohjelmasta ei kehysriihessä käsitellä, Marin sanoi.

– Tämä on työmarkkinakysymys. Työmarkkinajärjestöt sopivat palkoista ja työehdoista. Me emme täällä neuvottele julkisen sektorin työmarkkinatilanteesta emmekä ole käyneet viisikossa tätä läpi.