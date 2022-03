Lehtikuva/Markku Ulander

Liitot lähettivät puolueelle myös tietopaketin, josta ilmenee, että matalapalkkaisissa palveluammateissa työttömyyspäivärahasta jää käteen noin tuhat euroa kuukaudessa.

Ammattiliitot JHL ja PAM vaativat selvennystä kokoomukselta puheenjohtaja Petteri Orpon puheista, joiden mukaan puolueen tavoite on leikata sosiaaliturvaa.

Liitot lähettivät kokoomukselle kirjeen, jossa esitetään kolme kysymystä:

Ottaako kokoomus tavoitteekseen pienipalkkaisten työntekijöiden ansioturvan heikentämisen joko turvan määrän tai keston osalta?

Jos ottaa, niin kuinka paljon?

Aikooko kokoomus palauttaa ansioturvan leikkurin, mikäli puolue on muodostamassa hallitusta ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen?

ILMOITUS

Kirjeen lähettämisen syynä on Petteri Orpon haastattelu viime lauantain Helsingin Sanomissa . Siinä Orpo sanoi näin:

– Ajamme sosiaalitukien leikkaamista, jotta työn vastaanottaminen kannattaisi nykyistä enemmän. Tämä on oikea hetki tehdä rakenteellisia uudistuksia sosiaaliturvaan ja verotukseen. Meillä on edelleen työvoimapula tämän kaiken keskellä, ja rakenteellinen työttömyys on suurta. Meidän pitäisi saada saada sadat tuhannet työttömät ja kymmenettuhannet avoimet työpaikat kohtaamaan.

Samaan aikaan Orpo esitti yli 800 miljoonan euron veronkevennyksiä, jotka kohdistuisivat kaikkiin tuloluokkiin ja myös eläkeläisille. Keskituloiselle palkansaajalle jäisi kokoomuksen ehdotuksissa käteen noin 20 euroa kuukaudessa nykyistä enemmän, HS kertoi.

Ammattiliitot lähettivät lisäksi kokoomukselle tietopaketin , jossa on avattu tyypillisten pienituloisten naisvaltaisten ammattien brutto- ja nettopalkkoja sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää nettona.

Kunta-alalla esimerkiksi koulunkäynninohjaajan ja ruokapalvelutyöntekijän palkasta jää käteen alle 1 800 euroa ja työttömyyspäivärahan käteen jäävä osuus on runsaat tuhat euroa. Yksityisellä sektorilla työttömyyspäiväraha ei ole juuri suurempi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kummeksui Orpon näkemyksiä tuoreeltaan lauantaina. Kokoomus on huolissaan velkaantumisesta, mutta esittää veronkevennyksiä, jotka puolueen omastakin mielestä vaikuttavat valtion tuloihin negatiivisesti.

– Tämä hyödyttäisi eniten kaikkein rikkaimpia. Köyhiltä otetaan ja rikkaille annetaan, Andersson tiivisti.