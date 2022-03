Antti Yrjönen

Vuosien piina muuttuu kuukauden odotukseksi.

Maksuhäiriömerkintä poistetaan jatkossa kuukauden kuluttua velan suorittamisesta, kun tähän asti merkinnän poistumista on joutunut odottamaan vuosien ajan. Asiaa koskeva hallituksen esitys oli eilen eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä.

Vasemmistoliiton pitkäaikainen tavoite ylivelkaantuneiden aseman helpottamiseksi on vihdoin toteutumassa, iloitsee kansanedustaja Jari Myllykoski. Hän on tehnyt asiasta vuosien aikana jo useamman lakialoitteen, jotka ovat saaneet laajaa kannatusta yli puoluerajojen.

Viimeisin aloite yhdistettiin valiokunnassa hallituksen esityksen käsittelyyn. Myllykoski sanoo maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämisen tuoneen eduskunnassa kahdeksan puoluetta yhteen, ja kiittää asiaan vaikuttaneita kansanedustajia eri puolueista.

Maksuhäiriömerkinnän pitkä kesto on ollut kaksoisrangaistus, joka estää uuteen alkuun pääsemistä.

– Erityisesti ajattelen kuitenkin heitä, joiden jokapäiväiseen elämään asia vaikuttaa. On kohtuutonta joutua viettämään kakkosluokan kansalaisen elämää vuosien ajan, vaikka velat olisivat jo maksettu, sanoo Myllykoski.

Maksuhäiriömerkintöjä on viimeisimpien tietojen mukaan lähes 390 000 henkilöllä, eli lähes kymmenellä prosentilla aikuisväestöstä. Määrä on kasvanut lähes viidenneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisesti nuorten, matalasti koulutettujen ja erilaisissa elämän murroskohdissa olevien osuus merkinnän saaneista on korostunut.

Merkintä vaikeuttaa huomattavasti niin vakuutuksen ottamista, puhelinliittymän avaamista kuin vuokra-asunnonkin saamista tai voi jopa estää työpaikan saamisen tietyiltä aloilta.

Myös yritystoiminnan aloittaminen tai kehittäminen hankaloituu olennaisesti. Sitkeässä pysyvä maksuhäiriömerkintä ei ainoastaan rajoita taloudellisia mahdollisuuksia, vaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyteen sekä hyvinvointiin. Tieto merkinnän nopeasta poistumisesta voi myös toimia kannustimena velan suorittamiseen, koska jatkossa tarjolla on selkeä keino oman tilanteen kohentamiseksi.

Ruotsissa uudistus lisäsi työllisyyttä



Myllykoski harmittelee sitä, että lain voimaantulossa puolen vuoden viive.

– Järjestelmiä tulee päivittää, mutta jokainen päivä kärsimyksen pitkittämistä tuntuu tässä tilanteessa epäoikeudenmukaiselta.

Ruotsissa vastaavan uudistuksen todettiin Myllykosken mukaan lisänneen merkittävästi työllisyyttä, edistäneen alueellista liikkuvuutta, parantaneen ansioita sekä lisänneen luotonantoa. Myönteiset vaikutukset ovat selkeitä niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.

– Maksuhäiriömerkinnän pitkä kesto on ollut kaksoisrangaistus, joka estää uuteen alkuun pääsemistä. Uudistus on tärkeä niin yksityishenkilöiden kuin yrittäjien kannalta. Tässäkin on yksi hallituksen työllisyysteko, jota näyttää epäilijöille.