Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kolme maailmanlaajuista ammattiliittoa kehottaa UPM:n osakkeenomistajia ja sijoittajia vaatimaan yhtiöltä paluuta rakentaviin työmarkkinasuhteisiin, kertoo Paperiliitto. Järjestöt haluavat saada UPM:n suuret osakkeenomistajat ja sijoittajat tietoisiksi siitä, miltä kiista näyttää maailmanlaajuisen työväenliikkeen silmissä: UPM:n ammattiyhdistysoikeuksien vastaiset tavoitteet aiheuttavat investointiriskin.

IndustriALL Global Union, UNI Global Union ja Building and Wood Workers’ International BWI edustavat ammattiliittoja ympäri maailmaa metsäteollisuus-, sellu-, paperi-, pakkaus- ja graafisella alalla. Ne viestittävät olevansa huolissaan UPM:n johdon ideologisesta hyökkäyksestä ammattiyhdistysoikeuksia vastaan. Tämä uhkaa UPM:n mainetta vielä pitkän aikaa, toteavat järjestöt.

Kolmeen järjestöön kuuluvat eri maissa UPM:ssä toimivat ammattiliitot sekä UPM:n asiakasyritysten liitot.

Paperiliiton lakko UPM:ssä on jatkunut koko alkuvuoden, perjantaina tulee täyteen kolme kuukautta. Lakko maksaa yhtiölle arviolta 20 miljoonaa euroa viikossa, joten tällä viikolla yhtiön menetykset ylittävät 250 miljoonan euron rajapyykin. UPM:n yhtiökokous alkaa huomenna tiistaina kello 14.

UPM on ilmaissut asiakkailleen, että sen lakonaikaisissa sopimusrikkomuksissa on kyse ylivoimaisesta esteestä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi kuitenkin vuonna 2021 antamassaan tuomiossa, että ylivoimaista estettä ei voida soveltaa työtaistelutoimiin. UPM:n asiakkaiden työntekijöitä edustavat ammattiliitot ovat tästä syystä korostaneet, että vastuu on UPM:llä, eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä.

IndustriALL:n sellu- ja paperisektorin johtajan Tom Grinterin mukaan kansainvälisen solidaarisuuden taso ja tuki on ollut vaikuttava ja aiheesta, sillä kyseessä on harkitsematon, ideologinen hyökkäys ammattiyhdistysoikeuksia vastaan. Lakon aikana on pidetty useita paperialan liittojen maailmanlaajuisia kokouksia, joissa kaikki ovat tukeneet Paperiliiton onnistumista.

Viime viikolla Teollisuusliitto otti vastattavakseen Paperiliiton jäsenilleen maksamia lakkokorvauksia yhteensä 2,2 miljoonan euron edestä.