Lehtikuva/Tommi Anttonen

Työministeri Tuula Haatainen päätti valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ehdotuksesta siirtää perjantaina alkamassa ollutta toista hoitajalakkoa kahdella viikolla eteenpäin. Ensimmäinen on alkamassa aprillipäivänä, ellei sopua sitä ennen löydy.

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöjen JAU:n (JHL ja Jyty) ja JUKOn julistama uusi koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto uhkaa alkaa maanantaina 4. huhtikuuta.

Kunta-alan ja hoitajien työriitojen sovittelut jatkuivat tänään maanantaina valtakunnansovittelijan toimistolla.

Tehyn ja Superin uusi viikon mittainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto tuli voimaan viime perjantaina ja se päättyy juuri ennen kuin hoitajaliittojen lakko kuuden sairaanhoitopiirin alueella uhkaa alkaa 1. huhtikuuta. Tätä 25 000 hoitajaa koskevaa lakkoa on jo lykätty kaksi viikkoa.

Hoitajien toinen lakko 13 sairaanhoitopiirissä oli alkamassa huhtikuun 1. päivänä, mutta sen alkua siirrettiin maanantaina kahdella viikolla. Nyt tämä 40 000 hoitajaa koskeva toinen lakko on alkamassa 15. huhtikuuta.

Kunta-alan lakkovaroitukset koskevat 81 000 kuntapalkansaajaa

JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakoista osa on jo toteutunut, osan ministeriö on siirtänyt. Lakkoaalloissa on mukana kaikkiaan noin 81 000 kuntapalkansaajaa.

Viime viikolla JHL:n ja Jytyn kaksipäiväinen lakko toteutui Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Tampere ja Kuopio ovat vuorossa 29.-30. maaliskuuta ja Oulu sekä Turku 6.–7.4.

JUKOn lakot Jyväskylässä Rovaniemellä ministeriö siirsi kahdella viikolla eteenpäin, samoin Kuopion ja Tampereen lakot, jotka uhkaavat nyt 12.-13. huhtikuuta.

Neljäs lakkovaroitus on julistettu viikon mittaisena pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin pääsiäisen jälkeen 19.–25.4. Pääkaupunkiseudulla lakkojen piirissä on noin 31 000 palkansaajaa.

Valmiutta laajentaa painostustoimia on yhä

Jytyn, JHL:n ja JUKOn nyt julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on kunta-alalla kolmas. Ensimmäinen oli maaliskuun alussa, toinen viime viikolla.

– Meillä on tahtotila sopimuksen syntymiseen, mutta myös valmius laajentaa toimenpiteitä yhä entisestään, jos näin ei käy. Kunta-alalle tarvitaan palkkaohjelma ja reilut korotukset, eikä tämä ratkaisua viivyttämällä muuksi muutu, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima huomauttaa.

– Toistuvien ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen sekä laajojen koko ajan laajenevien lakkovaroitusten on viimeinkin herätettävä kuntatyönantaja ja sen taustalla olevat poliittiset päättäjät siihen, että tyhjillä lupauksilla ja kiitospuheilla ei nyt palkkaohjelmasta selvitä. Nyt on muutoksen aika, korostaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

– Jäsenemme ovat tosissaan ja vaativat kunnollisia palkankorotuksia koko kunta-alalle. Me olemme valmiita laajentamaan ja lisäämään painostustoimia, mikäli neuvottelut eivät ala etenemään. Tarvittaessa laitamme vaikka koko valtakunnan kiinni, sanoo puolestaan JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.