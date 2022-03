Lehtikuva/-

Putin on Ukrainan presidentin mukaan tehnyt valtavan vahingon venäjän kielelle.

Ukraina on valmis keskustelemaan maan neutraliteetista ja ydinasekiellosta, jos se saa muilta mailta turvatakuut, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viiden riippumattoman venäläismedian haastattelussa. Sen on julkaissut muun muassa Latviasta käsin toimiva verkkomedia Meduza . Venäjän sensuuriviranomainen Roskomnadzor kielsi haastattelun julkaisemisen Venäjällä.

Turvatakuut, neutraliteetti ja ydinasekielto ovat Zelenskyin mukaan tärkeimmät asiat tänään jatkuvissa neuvotteluissa.

Venäjän vaatimista ”demilitarisaatiosta” ja ”denatsifikaatiosta” Ukraina ei neuvottele. Zelenskyi piti Venäjän vaatimuksia täysin käsittämättöminä.

Zelenskyin mukaan venäläiset käyttävät sodassa terroria ja totaalista tuhoa siviilejä kohtaan.

Jos neuvotteluratkaisu syntyy, siitä on Zelenskyin mukaan järjestettävä kansanäänestys. Hän perusteli asiaa sillä, että Ukrainassa on laki kansanäänestyksestä ja se on lisäksi nopeampi keino edetä kuin perustuslain muuttaminen, joka kestäisi ainakin vuoden.

Zelenskyi sanoi, että myös myös Ukrainasta sotaa paenneet osallistuisivat kansanäänestykseen. Siihen on keinoja ulkomailla, ja lisäksi 90 prosenttia paenneista palaisi heti laukausten päättymisen jälkeen takaisin.

Myös venäjän kielen asemasta Ukrainassa voidaan keskustella, Zelenskyi sanoi, mutta hänen mukaansa Vladimir Putin on tehnyt sille suuren vahingon kaikkialla maailmassa.

– Minulle on O.K. puhua venäjää teidän kanssanne, ja kun joku Ukrainassa puhuu minulle venäjää, vaihdan itsekin siihen.

Zelenskyi jatkoi, että viha kaikkea venäläistä kasvaa sodan takia.

– Totta kai ihmisiä hävettää puhua venäjää joissain yhteisöissä Venäjän ulkopuolella, Zelenskyi arvioi hyökkäyksen seurauksia.

Hän myös uskoi, etteivät ukrainalaiset tule hyväksymään venäjän kielelle virallista asemaa Ukrainassa Venäjän toimien takia. Zelenskyin mukaan venäläiset käyttävät sodassa terroria ja totaalista tuhoa siviilejä kohtaan.

Ukrainan tavoitteiksi sodassa Zelenskyi määritteli uhrien määrän ja sodan keston minimoinnin. Venäjän on vetäydyttävä alueille, joissa ne olivat ennen 24.2. alkanutta hyökkäystä. Venäjän täyttä vetäytymistä Ukrainan alueelta Zelenskyi piti mahdottomana, koska hänen mukaansa se johtaisi kolmanteen maailmansotaan. Siksi neuvotteluissa tavoitteena on kompromissi siitä, mistä kaikki alkoi, Donbassin alueesta.