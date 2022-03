IPS/Amy Fallon

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n vasta ilmestynyt raportti Thinking about the future of food safety viitoittaa tietä ruuan ja ruokaturvan tulevaisuuteen. Raportti avaa jännittäviä näköaloja: ruokaa voi tehdä niin meduusoista kuin hyönteisistäkin, ja toisaalta uudet teknologiat luovat uusia mahdollisuuksia ruokkia maailma.

– Elämme aikaa, jolloin teknologiset ja tieteelliset innovaatiot tekevät vallankumousta maataloussektorilla, mukaan lukien ruokaturvassa. On tärkeää, että maat pysyvät kehityksen kelkassa, varsinkin ruokaturvan kaltaisilla elintärkeillä aloilla, FAO:n päätutkija Ismahane Elouafi sanoo.

Raportissa tarkastellaan, miten talouskasvu, kuluttajien muuttuva käyttäytyminen ja kulutusmallien muutos, globaali väestönkasvu ja ilmastonmuutos muovaavat ruokaturvaa tulevaisuuden maailmassa.

Raportissa esitetyt tosiseikat viittaavat muun muassa siihen, että ilmastonmuutos on lisännyt lukuisten biologisten ja kemiallisten epäpuhtauksien määrää ruuassa. Kun viileät seudut lämpenevät, tuhohyönteisille ja myrkyllisille sienille avautuu uusia elinympäristöjä. Jo nyt Välimeren tienoilla kärsitään aflatoksiineista, joita perinteisesti on pidetty Afrikan ongelmana.

Toisaalta uudet ruoka-aineet herättävät suuria toiveita. Meduusat, levät ja hyönteiset ovat tulevaisuuden ruokaa, samoin monenlaiset kasvipohjaiset proteiinivaihtoehdot sekä joskus kauempana tulevaisuudessa pelkkinä soluina kasvava liha.

