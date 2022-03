Lehtikuva/Jussi Nukari

Teollisuusliiton hallitus ilmoittaa ottavansa vastattavakseen Paperiliiton jäsenilleen maksamia lakkokorvauksia yhteensä 2,2 miljoonan euron edestä.

UPM:n ensi tiistaina 29.3. kokoontuvalle yhtiökokoukselle liittohallituksen viesti kuuluu: ”Me emme jätä Paperiliittoa yksin”.

Lakkokorvausten maksamispäätöksellä Teollisuusliitto haluaa osaltaan varmistaa, että Paperiliitolla on mahdollisuus jatkaa työtaistelua UPM:ssä niin pitkään kuin tarve vaatii.

Teollisuusliiton hallitus vaatii UPM:n johtoa luopumaan työehtojen heikennyksistä ja työnantajan määräysvallan kasvattamisesta.

– Paperiliiton vaatimukset ovat täysin linjassa sen kanssa, mitä toimialan muut yritykset ovat jo kuukausia sitten sopineet. UPM:n vaatimusten kohtuuttomuutta kuvastaa hyvin myös se, että lähes koko yksityinen sektori on sopinut kuluvalla työmarkkinakierroksella työehdoista ilman lakkoja. Vain UPM:ssä työt seisovat, järjestön kannanotossa todetaan.

Luottamus yrityskohtaiseen sopimiseen mennyttä

UPM:n johto tekee Teollisuusliiton mukaan karhunpalveluksen yrityskohtaisesta työehtosopimisesta haaveilevalle elinkeinoelämälle.

– Luottamus yrityskohtaiseen sopimiseen on pitkittyneen työtaistelun ja UPM:n kohtuuttomien vaatimusten myötä heikentynyt. Luottamuksen palautuminen vie aikaa ja vaatii tekoja.

Sovun edellytyksenä ratkaisu kaikkiin UPM:n liiketoimintoihin

Tiistaina 22. 3 sovittelija Leo Suomaa antoi sovintoesityksen Paperiliiton ja UPM:n selluliiketoiminnan työehtosopimusneuvotteluissa. Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan esitykseen 14. huhtikuuta mennessä.

Sovittelut UPM:n muiden liiketoiminta-alueiden ja Paperiliiton kanssa jatkuvat harkinta-ajan kestäessä.

Paperiliitto on ilmoittanut olevansa valmis hyväksymään UPM:n selluliiketoimintaa koskevan sovintoehdotuksen vain, jos samalla saadaan sopu kaikkia UPM:n paperiliittolaisia koskevasta ratkaisusta. Paperiliiton tavoitteena on saada koko UPM:ää koskevat sopimusratkaisut valmiiksi ennen sovittelijan antaman harkinta-ajan päättymistä. Molempien osapuolten on työntekijäliiton mukaan tultava jäljellä oleviin neuvotteluihin realistisin tavoittein ja oltava valmis nopeaan sopimusratkaisuun.

Työriidan osapuolet tapaavat jälleen tänään torstaina 24.3. sovittelijan johdolla.