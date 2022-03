Jarmo Lintunen

Vasemmistoliiton Semi vaatii, että lääkkeiden Kela-korvauksen saaminen varmistetaan nykyistä paremmin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi ihmettelee lääkärien toimintaa näiden määrätessä lääkkeitä. Semin mukaan potilaille aiheutuu ongelmia tilanteissa, joissa lääkärit eivät selvitä, onko lääke Kela-korvauksen piirissä.

Hän jätti hallitukselle asiasta kirjallisen kysymyksen.

– Saamani kansalaispalautteen mukaan lääkärit eivät aina myöskään tee Kela-korvauksen edellyttämää merkintää reseptiin, mikä aiheuttaa merkittävää haittaa esimerkiksi pienellä eläkkeellä eläville ihmisille, Semi sanoo.

Lääkärit eivät aina selvitä, onko olemassa vastaavaa, mutta edullisempaa lääkettä.

– Varsinkin pienituloisilla ja paljon sairastavilla ihmisillä menee suhteessa käytettävissä olevista tuloista paljon rahaa lääkkeisiin.

Edullisimmasta unohtuu kertoa

Semi muistuttaa siitä, että Kela-korvaukset ja lääkekustannusten omavastuiden vuosittainen maksukatto ovat olennaisia etenkin pienituloisten ihmisten toimeentulon ja arjen helpottamisessa. Kelan maksamaa korvausta maksetaan alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

– Erityisesti pienituloisten kannalta ongelmallista on myös, että lääkärit eivät aina selvitä lääkkeitä potilaalle hoitotilanteessa määrätessään, onko olemassa vastaavaa, mutta edullisempaa lääkettä. Näin on siitäkin huolimatta, että lääkäreitä pyritään ohjaamaan siihen, että he määräisivät edullisimman vaihtoehdon.

Semi kysyy hallitukselta, kuinka voidaan nykyistä paremmin taata, että lääkärit varmistavat, ovatko heidän määräämänsä lääkkeet Kela-korvauksen piirissä ja tekevät sen edellyttämät merkinnät reseptiin. Lisäksi hän kysyy, kuinka voidaan varmistaa, että lääkärit määräävät potilaalle jo hoitotilanteessa edullisimman potilaan hoitoon soveltuvan lääkkeen.