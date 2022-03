Akseli Muraja

Vasemmistoliitto on huolissaan hintojen noususta.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii, että Suomessa valmistaudutaan kompensoimaan hintojen nousua pienituloisille. Kompensointi koskisi niin eläkeläisiä kuin työttömyysturvalla, opintotuella kuin sairauspäivärahan varassa eläviä ihmisiä.

Lisäksi puoluevaltuusto korostaa tiistai-iltana lähettämässään tiedotteessa, että Euroopan maiden on oltava valmiita kantamaan yhdessä vastuuta apua ja suojaa tarvitsevista ihmisistä, jotka pakenevat Ukrainasta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Samalla Euroopassa on varauduttava myös muihin sodan seurauksiin.

– Energian, polttoaineiden ja ruuan hinnan nousu vaikeuttaa lukemattomien tavallisten ihmisten taloudellista tilannetta ja toimeentuloa ympäri Eurooppaa, puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen toteaa.

”Syyllinen on Vladimir Putin.”

– Ruuan kallistuminen iskee erityisesti pienituloisiin ja syventää köyhyyttä valtavasti. Jo tällä hetkellä polttoaineiden hinnan nousu vaikeuttaa monen palkansaajan ja yrittäjän elämää.

Indeksikorotusta esitetty

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston mukaan jokaisella hallituspuolueella on oltava valmius panostaa myös sosiaaliturvan varassa elävien toimeentulon turvaamiseen sodan aiheuttaman äkillisen hintojen nousun keskellä. Se korostaa myös sitä, että näiden lisäksi on otettava nopeasti käyttöön malleja, joilla voidaan maksaa kaikille ihmisille suoraa ja välitöntä taloudellista tukea kompensoimaan polttoaineiden hinnan nousua.

ILMOITUS

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson kommentoi samaa asiaa maanantaina facebookissa

– Ne, joilla on kaikkein vähiten, ovat jo tinkineet elintasostaan rankasti. Heillä ei ole säästöjä, taloudellisia puskureita, tai mahdollisuutta vaihtaa halvempiin elintarvikkeisiin. He ostavat niitä jo. Heille tätä hinnannousua on kompensoitava, hän totesi.

Andersson toisti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) esityksen ylimääräisestä korotuksesta kansaneläkeindeksiin. Se koskisi myös monia tukia, kuten toimeentulotukea, työttömyysturvaa ja perhe-etuuksia.

– Tulemme esittämään asiaa hallitukselle, Andersson lupasi.

Laajaa huolta

Puoluevaltuusto muistuttaa siitä, että Ukrainassa käytävä sota on herättänyt laajaa huolta energian hinnan noususta sekä ruokahuollosta ja -turvasta. Tähän on syynä se, että Ukrainan ja Venäjän osuus maailman viljantuotannosta on merkittävä, ja ilman sitä ruokaturva heikkenee.

Lisäksi sodan vuoksi asetetut pakotteet ja vastapakotteet nostavat myös muissa maissa maanviljelijöiden kustannuksia. Tämä vaikuttaa myös ruoantuotantoon.

Vasemmistoliiton mukaan maailman ja Suomen kannalta turvallisuuspoliittisesti tärkeintä on pysäyttää jatkuvasti ihmisuhreja vaativa sota, johon syyllinen on Venäjän presidentti Vladimir Putin.

– On äärimmäisen tärkeää, että Eurooppa vastaa Putinin hyökkäyssotaan nopeuttamalla investointeja ympäristön kannalta kestävämpiin energian- ja ruoantuotantotapoihin ja tukemalla erityisesti pienituloisten mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja, vasemmistoliitto arvioi.

Puoluevaltuusto oli koolla viime viikonvaihteessa Helsingissä.