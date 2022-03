Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Opetusminsiteri Li Andersson nostaisi kasnaneläkeindeksiä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on huolissaan Ukrainan sodan ihmisille ympäri Eurooppaa aiheuttamista vaikeuksista.

Andersson viittaa ennustuksiin ruuan ja energian hintojen nousemisesta.

– On arvioitu, että Suomessa pienituloisilla menee yli puolet rahoista asumiseen ja ruokaan. Hintojen nousu uhkaa nyt kohdistua juuri näihin perustavanlaatuisiin tarpeisiin, sekä liikkumiseen, hän kirjoitti maanantaina facebookiin.

Pienituloisilla menee yli puolet rahoista asumiseen ja ruokaan.

– Jos ruuan hintalappu nousee, vie se kohtuuttoman suuren osa erityisesti pienituloisten rahoista.

Ei ole ylimääräistä

Andersson toteaa, että pienituloisilla ei ole ylimääräisiä rahoja.

ILMOITUS

– Jos ruoasta tarvitsee maksaa enemmän, tarkoittaa se jostakin muusta luopumista – jos tämä on edes mahdollista. Liian moni joutuu Suomessakin valitsemaan jo tällä hetkellä, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.

Anderssonin kirjoitus on vastaus valtiovarainministeri Annika Saarikolle (kesk.), joka sanoi lauantain Helsingin Sanomien haastattelussa, että kaikkien pitää olla valmiita tinkimään elintasostaan.

– Kun valtion ydintehtävä on noussut kaikkein tärkeimmäksi, niin se tarkoittaa, että jostain pitää luopua. Se helppo ja hyvä, mihin olemme niin monessa tottuneet, ei välttämättä ole itsestään selvää, Saarikko sanoi.

Hallitus lupasi viime viikolla tukea maataloustuottajille ja kuljetusalalle.

Indeksikorotuksen aika?

Andersson myöntää, että valtio ei voi kompensoida hintojen nousua jokaiselle suomalaiselle.

– Mutta ne, joilla on kaikkein vähiten, ovat jo tinkineet elintasostaan rankasti. Heillä ei ole säästöjä, taloudellisia puskureita, tai mahdollisuutta vaihtaa halvempiin elintarvikkeisiin. He ostavat niitä jo. Heille tätä hinnannousua on kompensoitava, hän totesi.

Andersson pitää sopivana tapana tukea pienituloisia sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) esitystä ylimääräisestä korotuksesta kansaneläkeindeksiin. Se koskisi myös monia tukia, kuten toimeentulotukea, työttömyysturvaa ja perhe-etuuksia.

– Tulemme esittämään asiaa hallitukselle, Andersson lupasi.

– Myös kriisin keskellä on kyettävä varmistamaan, että haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä pidetään huolta.