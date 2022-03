IPS/Tonderayi Mukeredzi

Yli 20 000 perhettä nauttii naisyrittäjien toimittamista aurinkoenergiajärjestelmistä.

Sähköjohdot halkovat Chiedza Murindon kotitalon huoneita, mutta koti on silti sähköistämätön. Aikansa johtoja katseltuaan zimbabwelaisessa pikkukaupungissa Murombedzissä asuva Murindo tympääntyi tilanteeseen ja hankki kotiinsa valoa tuovan aurinkoenergiajärjestelmän.

– Meillä on Home 60, siinä on kolme lamppua ja lisäksi liiketunnistin. Meillä ei ole sähköliittymää, joten käytämme järjestelmää kodin valaisuun, puhelinten lataamiseen ja murtohälyttimeen. Naapurimmekin käyvät lataamassa puhelimensa meillä, Murindo kertoo.

Hän oli alueellaan ensimmäisiä PowerLive Zimbabwen asiakkaita. PowerLive Zimbabwe on naisjohtoinen sosiaalinen yritys, joka toimittaa aurinkoenergiajärjestelmiä sähköverkon ulkopuolelle jääneille perheille.

PowerLivellä on kaksi erikokoista aurinkoenergiajärjestelmää, Home 60 ja Home 120. Ostaja saa järjestelmän heti käyttöönsä, mutta maksaa sitä vähitellen, käyttönsä mukaan.

Voimaantumista ja elämänlaatua



Chiedza Murindo on opettaja Sabina Mugabe -lukiossa. Hän on yksi kymmenistä naisista, jotka PowerLive Zimbabwe on palkannut markkinoimaan, myymään ja asentamaan tuotteitaan.

– Saan osuuden myymieni aurinkojärjestelmien hinnasta, joten se auttaa minua tuomaan ruokaa pöytään, Murindo sanoo.

PowerLive Zimbabwen perustaja ja toimitusjohtaja Sharon Yeti kertoo, että 75 prosenttia yhtiön työntekijöistä on naisia ja myyntiagenteista naisia on 85 prosenttia. Järjestelmien asentajistakin 40 prosenttia on naisia.

– Olen aina halunnut voimaannuttaa tyttölapsia. Kun olin työskennellyt aurinkoenergiayhtiössä, tuli mieleeni, että voisin toimittaa aurinkojärjestelmiä sähköverkon ulkopuolisille maaseutualueille. Ja että myyntiagentteina voisivat olla naiset. Naisethan eniten kärsivät energiaköyhyydestä, vuonna 2018 yhtiön perustanut Yeti selittää.

Yetin energia-startup on tähän mennessä toimittanut kotien aurinkoenergiajärjestelmiä yli 20 000 perheelle. Aurinkoenergialla saadaan sähköä valaistuksen lisäksi myös esimerkiksi vesipumpuille, jääkaapeille ja viihde-elektroniikalle.

Yetin mukaan hanke on parantanut monien perheiden elämänlaatua. Varsinkin naisten elämänlaatu on parantunut, sillä heidän itseluottamuksensa on kasvanut ansaitun rahan myötä. Lapset hyötyvät, kun voivat lukea läksyjä pimeäntulon jälkeenkin. Myös ihmisten terveys on kohentunut, kun he ovat luopuneet myrkyllisestä, polttoaineisiin pohjautuvasta valaistuksesta.

Onnekas startup



Afrikan kehityspankin mukaan Afrikassa on suhteellisesti eniten naisyrittäjiä maailmassa. Silti he kohtaavat sukupuolesta johtuvien hankaluuksien cocktailin yrittäessään hankkia rahoitusta. Rahoitusvaje on noin 38,5 miljardia euroa.

PowerLive on kuitenkin startupiksi ollut erityisen onnekas rahoituksessaan. Vuonna 2020 se sai 350 000 euron avustuksen puhtaan energian rahoittajalta EEP Africalta. Seuraavana vuonna sille myönnettiin yhteensä 400 000 dollaria lainaa kahdelta eri rahastolta EARFilta ja DFF:ltä.

– Rahoituksen avulla olemme voineet ostaa lisää järjestelmiä, palkata lisää myyntiagentteja ja muuta työvoimaa sekä maksaa palkkaa seitsemän kuukauden koronasulun ajan, Yeti kiittelee.

– Koronasta kärsivien yritysten apurahoitus tuli juuri oikeaan aikaan. Joulukuussa 2020 emme saaneet mitään myytyä, asiakkaamme eivät maksaneet ja varastotkin olivat tyhjentyneet, mutta me maksoimme edelleen palkkaa. Suunnittelin jo irtisanomisia, mutta rahoitus auttoi sekä täydentämään varastoja että pitämään ihmiset töissä.

