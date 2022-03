Antti Yrjönen

Juuri kun koronarajoitukset olivat poistumassa, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Rokotekriittisten ja koronadenialistien ääni alkoi hiljentyä jo ennen sodan alkua, kun tiedettiin, että rajoituksia oltiin pian purkamassa. Convoy Finland oli viimeinen purskahdus ennen loppua.

Sosiaalisessa mediassa alettiin jo pohtia, mitä käy nyt heille, jotka ovat parin viime vuoden ajan omistaneet elämänsä rokotekriittisyydelle ja koronadenialismille. Monet heistä ovat tehneet kovasti työtä aatteensa eteen ja se on myös näkynyt: jokainen somessa aikaansa viettävä on varmasti törmännyt rokotekriittisiin mielipiteisiin.

Kun koronarajoitukset olivat poistumassa, koronadenialistien Telegram-ryhmät alkoivat epäaktivoitua. Viestejä lähetettiin paljon vähemmän ja osa ihmisistä myös poistui ryhmistä. Mutta sitten tuli sota.

Koronadenialismi ja rokotekriittisyys kiinnostavat Venäjän propagandakoneistoa

Sodan alku oli šokki jokaiselle. Istuimme kaikki somessa ja ”doomscrolasimme”, mutta kun shokkivaihe oli ohi, monet tarttuivat lapioihinsa ja rintamalinjat syntyvät taas. Nato-keskustelu kiihtyi, ja jopa Palefacen esiintyminen Ylen Ukraina-tukikonsertissa nostatti kohun. Suurin osa suomalaisista oli kuitenkin samaa mieltä siitä, että Ukrainaa pitäisi tukea kaikin tavoin. Paitsi yksi porukka.

Osa tästä porukasta on tuttu jokaiselle, joka on seurannut suomalaista politiikkaa viime vuosina. Eli puhutaan sellaisista henkilöistä kuten Johan Bäckman, joka on puolustanut Venäjää jo pitkään ja on tämän homman veteraani, MV-lehden päätoimittaja Janus Putkonen ja Valta kuuluu kansalle (VKK) -puolueen puheenjohtaja kansanedustaja Ano Turtiainen. He ovat olleet Venäjän puolella jo ennen sotaa.

Mutta yhtäkkiä tähän porukkaan on liittynyt joukko henkilöitä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden ajan puhuneet vain siitä, miten koronaa ei ole olemassa tai miten rokotteet ovat osa kansanmurhasuunnitelmaa. Myös he ovat alkaneet puhua Putinin puolesta. Mitä on tapahtunut?

Ensinnäkin, koronadenialismi ja rokotekriittisyys ovat asioita, joista Venäjän propagandakoneisto on ollut todella kiinnostunut koko pandemian ajan. Venäläiset propagandakanavat, kuten Sputnik ja Russia Today, tekivät jatkuvasti raportteja siitä, miten EU:ssa ”ihmiset ovat kyllästäneitä rajoituksiin” ja miten ”huonoja” ja ”vaarallisia” länsimaissa käytetyt rokotteet ovat. Venäjän koronadenialistinen propaganda toki puri takaisin, kun korona-aalto iski Venäjälle, kun ihmiset eivät ottaneet sitä vakavasti propagandan jälkeen.

Suomessa syntyi uusia nettisivuja, joilla koronadenialistit levittivät omaa propagandaansa, mutta suurin propagandan levittäjä oli kuitenkin ”perinteinen” MV-lehti. Ilja Janitskinin päätoimittajuuden aikana MV-lehti oli keskittynyt maahanmuuttoon, vaikka se julkaisi jatkuvasti myös pro-Venäjä-artikkeleita. Janitskinin kuoleman jälkeen nettisivu jäi kokonaan putinistien haltuun. Kun koronapandemia tuli Suomeen, MV-lehti alkoi heti julkaista ja kääntää koronadenialistisia ja rokotekriittisiä juttuja.

Se oli lehdeltä looginen päätös, sillä se kasvatti lukijamääriä. Mutta päätös oli samalla strateginen. Moni on varmasti törmännyt netissä siihen, että sinua kutsutaan lampaaksi, kun kerrot ottaneesi rokotuksia tai käyttäväsi maskia. Kaikki pitäisi kuulemma kyseenalaistaa, jotta et olisi lammas. MV-lehden juttujen kirjoittajat tiesivät kuitenkin, että ihmiset eivät tulisi kyseenalaistamaan kaikkea kuulemaansa, vaan että salaliittouskovaiset ovat valmiita uskomaan mihin tahansa, kunhan viesti on ”valtavirran” vastainen. Ja samalla, kun koronadenialistit kävivät lukemassa MV-lehden ”uutisia” rokotuksista, he pääsivät lukemaan Venäjän propagandaa.

”On täysin selvää, että Venäjä on hävinnyt propagandasotansa länsimaissa.”

Toinen selitys on kaikille tuttu: ”viholliseni vihollinen on ystäväni”. Kun Ukrainan sota alkoi, monet koronadenialistit huomasivat, että ihmiset, jotka ovat olleet rokotusten ja maskien kannalla, ovat nyt myös Ukrainan puolella. Se synnytti salaliittopiireissä primitiivisen reaktion, että jos nämä ihmiset kannattavat Ukrainaa, niin sen pitää olla joku huijaus tai vedätys. Koronadenialistien ryhmissä on jaettu paljon meemejä siitä, miten ihmiset ovat vaihtaneet maskin käytöstä tai rokotuksista kertovan profiilikuvansa Ukrainan lippuun. Toimintakonsepti ”tee oma tutkimusta” ja ”ajatelle omilla aivoilla” on vaihtunut konseptiin ”jos vihollisesi on jotain mieltä, niin sinun tehtäväsi on olla päinvastaista mieltä”.

EU on löytänyt yhtenäisyyden

Venäjän propagandakoneisto on ymmärtänyt, että liittolaiset lännessä alkavat käydä vähiin. EU on löytänyt yhtenäisyyden ja poliitikot, jotka vuosi sitten fanittivat Putinia, ovat nyt hiljaa tai kääntäneet takkinsa. Propagandan levittäminen länsimaalaisille on myös tullut paljon vaikeammaksi, koska EU on estänyt venäläisiä propagandakanavia, kuten Sputnikin ja Russia Todayn. Ainoksi vaihtoehdoksi on jäänyt pieni ihmisjoukko, joka on valmis uskomaan kaikkeen. Tästä syystä Venäjän valtion viralliseen propagandaan on alkanut ilmestyä tarinoita ”Ukrainan kemiallisista ja biologisista aseista”, joilla viitataan myös koronaviruksen kehittämiseen laboratorioissa. Se on fiksu veto, koska Venäjä tietää, miten hyvin tämä pieni porukka saa äänensä kuuluviin somessa. Joukko on myös erityisen kiinnostunut erilaisista salaliittoteorioista eikä mikään olisi heille sen herkullisempaa kuin Ukraina kehittämässä koronavirusta USA:n avulla.

On täysin selvää, että Venäjä on hävinnyt propagandasotansa länsimaissa. Mutta oma arvioni on se, että Venäjän propagandaan tullaan törmäämään entistä suuremmissa määrin nyt, kun Venäjä on saanut itselleen pikkuapulaisia salaliittopiireistä.