Antti Yrjönen

Politiikan viikosta kertoo vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen. Hän nostaa tuvallisuuspoliittisten kysymysten ohessa esiin hoitajien työtaistelu-uhan.

Mikä asia on työllistänyt sinua eniten viime aikoina, kansanedustaja Katja Hänninen?

– Turvallisuuspoliittinen tilanne laajasti käsittäen, ei yksinomaan Ukrainan sodan kannalta. Sisäisestä turvallisuudesta on ollut huolta jo aiemmin, kun syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Sota tuntuu katkaisevan kamelin selän, kun ruuan, lääkkeiden ja polttoaineiden hinnat ovat korkealla. Oli jo valmiiksi ihmisiä ja perheitä, joilla meni huonosti. Sota ei sitä helpota. Tämä työllistää meitä päättäjiä niin kuntien kuin valtakunnan tasolla.

– Siihen liittyy huoltovarmuus ja se, että eriarvoistumiskehitykseen tulee voida puuttua mahdollisimman varhain. Pitää olla tukiverkkoja, joihin ihmiset voivat turvautua, kun kokevat tilanteen pelottavaksi tai ahdistavaksi. Jokaisen tulee saada tarvitsemaansa apua matalalla kynnyksellä.

”Pahinta olisi, ettemme pystyisi keskustelemaan.”

– Kansalaisilta tulevat yhteydenotot liittyvät paljon polttoaineiden korkeisiin hintoihin ja sähkön hinnan nousuun. Toki kysellään myös, että miten voi auttaa tänne mahdollisesti tulevia ukrainalaisia pakolaisia, saako heitä majoittaa omaan kotiin. Ihmisillä on vahva halu auttaa.

Mikä on ollut täkein asia eduskunnassa kuluvalla viikolla?

– Hallituksen näkökulmasta on tärkeää ovat tulossa olevat tukipaketit, muun muassa ruuantuottajille tuleva 300 miljoonaa euroa.

– Eduskunnassa viikon tärkein teema oli sisäisen turvallisuuden selonteko. Vasemmistoliiton ryhmäpuhuja Matti Semi nosti erinomaisesti esiin sen, että sisäisen turvallisuudenkaan kannalta syrjäytymiskehitystä ei saa päästää tapahtumaan. Tiedämme, että huono-osaisuus periytyy herkästi. Näihin perusasioihin kannattaa kiinnittää huomiota myös, kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta.

– Toki myös poliisin ja pelastustoimen osa on merkittävä. Mutta sitä toivoisi, että kenenkään tilanne ei pääsisi kärjistymään niin, että tarvitaan poliisia. Sisäiseen tuvallisuuteen liittyy kuitenkin paljon muita yhteiskunnan toimijoita varhaiskasvatuksesta ja koulusta lähtien kotiin, harrastuksiin ja työhön asti. Sekin, että riittääkö hoitoalalle työntekijöitä, liittyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Tilanne olisi vaarallinen, jos soteihmiset hakeutuvat muille aloille eikä alalle löytyisi uusia opiskelijoita.

– Myös turvallisuuspoliittinen tilanne puhuttaa. Eduskuntaryhmässämme olemme kuulleet asiantuntijoita ja tehneet analyysia tilanteesta. Ylipäätään ihmisillä on tunteita keskustelussa mukana ja juuri nyt Natosta on ehkä vaikea käydä puolueetonta keskustelua. Siksi olen itse välttänyt ottamasta asiaan julkisesti kantaa.

– Kiitokset haluan antaa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Hän on pystynyt tuomaan asiaa kansalaisten tietoisuuteen rauhallisesti ja selkokielellä. Sekin on ihailtavaa, kuinka hän on pystynyt olemaan kansainvälinen diplomaatti ja pitämään yhteyttä eri osapuoliin.

Mikä on ollut viikon tärkein asia vasemmistoliitolle?

– Helsingin Sanomien tuore gallup oli meille nousujohteinen. Olemme ehkä onnistuneet profiloitumaan ja erottumaan eduksemme rauhallisella esiintymisellämme juuri turvallisuuskysymyksissä. Jotkut tahot ovat kääntäneet takkia nopeasti tunnekuohun vallassa ja painostettuinakin, mikä saattaa myöhemmin kostautua.

– Minusta tilanteen pitää antaa rauhoittua ennen kuin tehdään päätöksiä. Pitää käydä syvällinen keskustelu turvallisuuspolitiikasta ja arvioida erilaiset mielipiteet. Ketään ei saa lytätä mielipiteen vuoksi. Ei voi olla yhtä oikeaa mielipidettä. Pahinta olisi, ettemme pystyisi keskustelemaan.

– Omaa mielipidettäni en ole muuttanut. Olen edelleen sitä mieltä, että parempi nykyinen linja on Nato-jäsenyyttä parempi vaihtoehto. Kyse ei ole ainoastaan asemastamme lännen ja idän välissä. Jos ajatellaan vaikkapa rauhanprosesseja laajemmin, Suomella on paljon tehtävää niissä, kunhan emme kavenna liikkumatilaamme.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Koska keskiössä on uutisointi Ukrainan sodasta, moni muu asia on jäänyt vähälle huomiolle. Nostan niistä hoitoalan työtaistelu-uhan. Valtamedia ei ole siihen oikein tarttunut eikä kertonut, mitä tarkoittaa, jos lakot toteutuvat. Eikö ole hoksattu, kuinka isosta asiasta on kyse?

– Sekä sotealalla että monilla muilla kuntasektorilla työskentelevien työntekijöiden asema on huono ja he ovat joutuneet joustamaan, vaikka juhlapuheissa heidän merkityksestään puhutaan paljon palkankorotuksista ja veto- ja pitovoiman vahvistamisesta. Mutta onko valmiuksia löytää näitä ratkaisuja, joilla saamme turvattua työntekijöiden satavuuden ja osaamisen myös tulevaisuudessa?

Viikon kirjasi tai levysi?

– En ole ehtinyt lukemaan. Ehkä nyt pitäisi ehtiä pysähtyä huomaamaan pieniä hyviä asioita. Esimerkiksi, että kevätaurinko paistaa ja muuttolinnutkin ovat palaamassa Suomeen. Pitäisi antaa itselle aikaa rauhoittua ja tyhjentää mieli hetkeksi kaikista murheista ja huolista. Se kirkastaisi ajatteluakin.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.