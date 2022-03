Paperiliitto

Paperiliiton ja ay-liikkeen nujerrusyrityksen sijaan UPM:n pitäisi nyt Petri Vanhalan mukaan saada koneet käyntiin.

– Jos ajatellaan, että missä tilanteessa maailma ja sitä kautta Suomi nyt on, niin kyllähän Suomen vientiteollisuus pitäisi saada vetämään ja saada koneet käyntiin. Muut yhtiöthän tekevät kovaa tulosta. Ja pitää muistaa että viime vuonna UMP teki historiansa parhaimman tuloksen yleissitovalla työehtosopimuksella.

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla on kestänyt koko alkuvuoden. Metsäyhtiössä ei kuitenkaan liikahdusta ole neuvotteluissa näkynyt.

– UPM etenee kahden miehen, Björn Wahlroosin ja Jussi Pesosen, ideologisen ajattelun pohjalta välittämättä yhteiskunnassa syntyvästä valtavasta tappiosta. Meidän lakossa oleville jäsenille tulee henkilökohtaista tappiota ja metsäsektoriin liittyen tappioista kärsii kuljetussektori ja puunkorjaajat.

Pitää muistaa että viime vuonna UMP teki historiansa parhaimman tuloksen yleissitovalla työehtosopimuksella.

Tilanne on Vanhasen mielestä surullinen.

– Näin täytyy sanoa niiden ihmisten puolesta, jotka ovat UPM:n strategian uhreiksi joutuneet.

ILMOITUS

– Me yritämme viedä asiaa eteenpäin, jotta saisimme sopimuksen mahdollisimman nopeasti. Itse en kuitenkaan usko, että tässä on nopeita ratkaisuja mahdollista saada aikaiseksi vieläkään. Ei osaa sanoa, kestääkö tämä kauan vai tosi kauan.

Henkisesti ja taloudellisesti raskas

Päättymässä olevan viikon aikana Paperiliiton ja UMP•n työriitaa soviteltiin kahtena päivänä tuloksettomasti. Lisäksi Paperiliiton hallitus ilmoitti jatkavansa lakkoa huhtikuun puoliväliin saakka.

Nyt takana on jo 11. lakkoviikko UPM:n tehtaiden 2200 työntekijälle.

– Heille lakko on taloudellisesti ja henkisesti hyvin raskas. Kiitänkin niitä suomalaisia työnantajia, jotka eivät kohtele omia työntekijöitään tuolla tavalla, Vanhanen sanoo.

Lakossa oleville maksetaan 100 euroa päivässä lakkoavustusta. Avustusta nostettiin aiemmasta lakosta tuntuvasti.

– Tässä ajateltiin, että koska ihmiset eivät taistele vain itsensä vaan koko ay-liikkeen puolesta, meidän pitää kompensoida edes jollain lailla taloudellista menetystä.

Lakkoilijoille taloudelliset tappiot ovat isot, se on selvää. Mutta myös lakossa oleminen on raskasta, sen Vanhala tietää.

– Kun lakko pitkittyy, päivittäinen rytmi katoaa. Tekemistä ei ole joka päivälle, on henkisiä kipuja. Ja kun sitten lopulta lähdetään käynnistämään koneita tämmöisen taistelun jälkeen, paikallinen henki voi olla hyvin repaleinen.Vie pitkään ennen kuin tämä unohtuu.

Vanhanen kertoo, että moni muistelee yhä vuoden 2005 seitsemän viikon työsulkua.

– UPM:n lakko jää pitkäksi aikaa hiertämään työntekijöiden ja työnantajan välille, jos tätä ei jotenkin järkevästi pystytä hoitamaan.

Lakolla vahva tuki

SAK ilmoitti äskettäin, että keskusjärjestö ja sen jäsenliitot varmistavat kaikissa tapauksissa, että työtaistelu voi jatkua niin kauan kuin tarve vaatii eikä se lopu resurssien puutteeseen.

– Sillä on iso merkitys esimerkiksi satamapuolella, jossa UPM:n tavara ei liiku. AKT on blokannut sen pois. Teollisuusliitto on saartanut meidän työpaikat eli kunnossapitomiehiä ei siellä näy ja JHL:n rautatieläiset on päättänyt että UPM:n tavara ei kulje raiteilla.

Vanhala kiittelee muiden liittojen ja SAK:n tukea.Hän sanoo, että näin vahvasti tuettua työtaistelua hän ei muista nähneensä viimeisten 20 vuoden aikana.

Myös kansainvälinen ay-liike on ollut aktiivinen tukija. Yhteistyöllä tavoitellaan muun muassa sitä, että UPM sopisi työehdot samalta pohjalta, jolta muutkin yhtiöt ovat sopineet.

– Meille on merkittävää se, että saamme koko ajan tietoa esimerkiksi tilauskantojen mahdollisista siirroista Saksaan tai Ranskaan tai missä paperia tehdään, Vanhala sanoo.