Venäjän presidentti Vladimir Putin näyttää olevan entistä pahemmin poissa tolaltaan, kun sodasta ei tullutkaan ”vapauttajien” paraatimarssi Kiovaan, vaan siinä alkoi jo kolmas viikko. Britannian sotilastiedustelun aamulla julkistaman arvion mukaan Venäjän hyökkäys on suurelta osin pysähtynyt sen armeijan kärsittyä suurista menetyksistä.

Maanpuolustuskorkeakoulun päivittäin julkaisemassa tilannekatsauksessa kerrottiin keskiviikkona sään ja kelin aiheuttamien keväisten maasto-olosuhteiden edesauttaneen puolustajan toimia ja sitoneen merkittävästi hyökkääjän voimaa sekä rajoittaneen sen operaatioita. Jopa kokonaisia panssariyksiköitä on juuttunut kiinni ja hylännyt kalustonsa.

Kun sota ei suju, Putin on kääntänyt kasvonsa sisäisiin vihollisiin – aivan kuten Stalin 1930-luvulla. Hän piti keskiviikkona raivokkaan puheen, joka oli lännen lisäksi suunnattu sotaa tai Putinin kielenkäytössä ”erikoisoperaatiota” vastustaville venäläisille.

”Foie gras, oysters or so-called gender freedoms”. Putin’s talk sounds and feels like more repression is to be expected in Russia. One possible impact: yet another incentive for targets of the ”purification” to leave Russia. #venäjä #russia #gender https://t.co/YlJ9ya8U8y

