Venäjä teki eilen tuhoisan iskun saartamansa satamakaupunki Mariupolin teatteriin, jonka kellarista sadat ihmiset hakivat suojaa. Uhreista ei ollut tietoa, koska jatkuvan tulituksen takia pelastustoimiin ei päästy.

Ukrainan ulkoministeriö vetosi länsimaihin Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämiseksi iskun takia.

Mediatietojen mukaan teatterin molemmille puolille oli maahan kirjoitettu isoilla kirjaimilla venäjäksi sana ”lapsia”.

Venäjä syytti teatterin tuhoamisesta ukrainalaisia nationalisteja.

Venäjän hyökkäyksen alkamisesta on nyt kolme viikkoa. Mariupolissa loukussa on 300 000 ihmistä, joiden humanitaarista tilannetta on kuvattu kauhistuttavaksi.

Sotatieteiden tohtori Ilmari Käihkö sanoi Ylelle , että Mariupolin kaupungin tuhoamisesta ollaan tekemässä varoittavaa esimerkkiä muualle.

– Se on siviileihin kohdistuvaa terrorisointia.

Mariupolin lisäksi Venäjä teki keskiviikkona tuhoisan iskun maan pohjoisosassa sijaitsevan Tshernihivin leipäjonoon. BBC:n mukaan iskussa kuoli 13 ihmistä ja kymmenet haavoittuivat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi yöllä julkaisemassaan puheessa maansa tavoitteena olevan sodan lopettaminen, turvallisuustakeet, alueellisen koskemattomuuden palauttaminen ja itsemääräämisoikeus.

Financial Times kertoi keskiviikkona neuvottelulähteisiin perustuen, että 15-kohtainen rauhansopimus olisi lähellä valmistumista. Yksi kohta olisi, että Ukraina ei hae Naton jäsenyyttä. Ukrainan presidentin neuvonantaja Mykhailo Podoljak sanoi Ukrainska Pravdan mukaan, että väitetyssä ”rauhansopimuksessa” on kyse vain Venäjän toiveista.

Samaan aikaan kun Venäjän hyökkäys jatkui, presidentti Vladimir Putin piti uuden katkeran puheen, jossa hän syytti kaikesta länttä ja väitti Venäjän olleen pakko käynnistää ”sotilaallinen erikoisoperaatio”.

Putinin mukaan länsimaat yllyttävät venäläisiä kansalaistottelemattomuuteen. Hän kehotti alla olevalla englanniksi tekstitetyllä videolla kansalaisia olemaan lojaaleja ja sylkemään petturit ulos yhteiskunnasta kuin hyönteiset suusta.

”Foie gras, oysters or so-called gender freedoms”. Putin’s talk sounds and feels like more repression is to be expected in Russia. One possible impact: yet another incentive for targets of the ”purification” to leave Russia. #venäjä #russia #gender https://t.co/YlJ9ya8U8y

— Teivo Teivainen (@TeivoTeivainen) March 17, 2022