Lehtikuva/Jussi Nukari

Paperiliiton ja UPM:n neuvottelijat jatkavat työriidan ratkaisemista sovittelussa.

Sovittelua on jatkettu tänään keskiviikkona ja sen on määrä jatkua torstaina.

Paperiliiton lakko UPM:ssä on kestänyt koko alkuvuoden eli 76 päivää. Paperiliiton aiemman linjauksen mukaan lakko kesti 2. huhtikuuta saakka. Koska työnseisauksesta pitää ilmoittaa vähintään 14 vuorokautta etukäteen, Paperiliiton hallitus päätti tänään lakon jatkumisesta UPM:n toimipaikoilla. Nyt tehdyllä päätöksellä se kestää 16. huhtikuuta saakka, mikäli ratkaisu ei sitä ennen löydy.

Paperiliitto ja UPM ovat neuvotelleet pitkään keskenään, mutta koska ratkaisua ei ole löytynyt, UPM:n selluliiketoimintaa koskeviin työehtoihin etsitään nyt ratkaisua sovittelussa. Sovittelija on Leo Suomaa.

Meneillään oleva lakko koskee kaikkia päättyneen paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaisia töitä lukuun ottamatta töitä, jotka Helsingin käräjäoikeuden 21. tammikuuta antaman päätöksen mukaan voisivat vaarantaa hengen, terveyden tai ympäristön tilan.

UPM-lakolla on vahva ay-liikkeen tuki takanaan. SAK ilmoitti viime viikolla, että keskusjärjestö ja sen jäsenliitot varmistavat kaikissa tapauksissa, että Paperiliitolla ja Sähköliitolla on mahdollisuus jatkaa työtaistelua niin pitkään kuin on tarve.