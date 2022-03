Lehtikuva/Handout

Ukraina torjui ehdotuksen ja vaatii pitäviä turvatakuita.

Kansainvälisten mediatietojen mukaan Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan voi olla syntymässä ratkaisu siltä pohjalta, että Ukraina julistautuu neutraaliksi valtioksi. Asiasta ovat kertoneet ainakin uutistoimisto Reuters ja Latviasta käsin toimitettava venäläinen oppositiomedia Meduza .

Venäjän valtuuskuntaa neuvotteluissa johtava Vladimir Medinsky on kertonut Ukrainan tarjoavan Itävallan ja Ruotsin kaltaista neutraalin valtion mallia, jolla olisi oma armeija ja laivasto.

Saman kertoi myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, jonka mukaan ratkaisu on lähellä. Hänen mukaansa Ukrainalle annettaisiin myös turvallisuustakeet ilman Naton laajenemista.

Myös Ukrainan puolelta on esitetty varovaisuutta toiveikkuutta viime päivinä, mutta maan johto on korostanut, ettei se antaudu eikä alistu Venäjän vaatimuksiin.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime yönä, että tulitaukoneuvotteluissa ollaan aiempaa realistisemmalla pohjalla. Keskiviikkona päivällä Ukrainan viranomaiset kuitenkin torjuivat Venäjän tekemän esityksen.

Ukrainan neuvotteluvaltuuskuntaan kuuluva Mykhailo Podoljak sanoi, että Itävallan ja Ruotsin mallin sijaan ainoa ratkaisu voi olla Ukrainan malli, joka sisältää pitävät turvatakuut. Ukrainan turvallisuuden takaajat sitoutuisivat myös siihen, että ne eivät katso sivusta, jos maahan hyökätään, kuten nyt. Takuisiin kuuluu myös lentokieltoalue Ukrainan joutuessa vihollisuuksien kohteeksi.

Samaan aikaan taistelut jatkuvat Ukrainassa. Presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Mykhailo Podoljak on tänään kertonut maan neuvotteluasemaa vahvistavista vastahyökkäyksistä useilla rintamilla.

Venäjä on jatkanut iskujaan siviilikohteisiin. Tänään se on iskenyt ensi kerran maan kuudenneksi suurimpaan kaupunkiin Zaporižžjaan, joka on maan energiantuotannon ja raskaan teollisuuden tärkeimpiä keskuksia.

Venäjän hyökkäyksen alkamisesta on huomenna kulunut kolme viikkoa. Ukrainan viranomaisten tuoreen päivityksen mukaan Venäjän henkilötappiot sodassa ovat 13 800, luvussa ovat ilmeisesti kuolleet ja haavoittuneet.

Uutista on täydennetty 16.3. kello 13.45 Ukrainan vastauksella Venäjän ehdotukseen.