Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi yöllä viestipalvelu Telegramissa vahvan suoraan venäläisille sotilaille suunnatun puheen. Hänen viestinsä venäläisille sotilaille ja upseereille oli, että he eivät voi voittaa. Presidentti kuvasi venäläisten pakenevan taistelukentiltä ja hylkäävän kalustonsa. Ukrainalaiset ottavat ne haltuunsa. Venäjästä on tullut yksi kaluston toimittaja Ukrainan armeijalle.

Zelenskyi piti osan puheestaan venäjäksi. Hän kehotti venäläisiä upseereita kuuntelemaan tarkasti, koska he ymmärtävät tilanteen.

– Ette saa Ukrainasta mitään. Teitä on niin paljon, että voitte viedä ihmishenkiä, mutta myös te kuolette. Miksi kuolisitte? Tiedän että haluatte elää.

Zelenskyi jatkoi ukrainalaisten tietävän venäläisten siepatuista puhelutiedoista, mitä he todellisuudessa ajattelevat tästä sodasta ja sen aiheuttamasta häpeästä maalleen.

– Voitte itse valita. Annan teille mahdollisuuden kaikkien ukrainalaisten puolesta. Mahdollisuuden elää. Jos antaudutte joukoillemme, kohtelemme teitä niin kuin ihmisiä kuuluu kohdella. Tavalla, jolla oma armeijanne ei kohtele teitä eikä meitä. Tehkää valintanne.

Zelenskyi sanoi olevansa kiitollinen niille venäläisille, jotka eivät lopeta totuuden kertomista. Erityisesti hän mainitsi naisen, joka marssi Venäjän tv:n ykköskanavan uutislähetykseen sotaa vastustavan viestin kanssa.

The presenter at the Russian state television was speaking about Belarus-Russia collaboration, when a woman just ran onto the stage with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/MHQFMbQfom

