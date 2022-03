Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Kaikista vastanneista 62 prosenttia haluaa nyt liittoutua. Kaksi viikkoa sitten osuus oli 53 prosenttia.

Nato-jäsenyyden kannatus on vahvistunut erityisesti keskustan ja vasemmistoliiton äänestäjien joukossa, kerrotaan Ylen tänään julkistamassa mielipidemittauksessa :

– Vasemmistoliiton äänestäjät ovat kääntyneet selvästä vastustuksesta kannattamaan Nato-jäsenyyttä, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Jari Pajunen Ylelle.

Pajusen mukaan vasemmistoliiton äänestäjien joukossa useampi kannattaa nyt Nato-jäsenyyttä kuin vastustaa, mutta käytännössä ero on niin pieni, että kannattajia ja vastustajia on lähes yhtä paljon. Neljännes vasemmistoliiton äänestäjistä ei osaa sanoa kantaansa.

Vasemmistoliitto ilmoitti viime viikolla aloittavansa puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittisten kantojen tarkastelun. Puheenjohtaja Li Andersson sanoi lauantaina KU:lle , että kyse ei ole vain Natosta.

– Itse nostaisin esille myös eurooppalaisen ja EU:n sisäisen yhteistyön, johon olemme tähän asti niin ikään suhtautuneet aika nihkeästi. Nyt olemme tilanteessa, jossa laajamittainen hyökkäyssota toiseen maahan Euroopassa on mahdollinen. Se asettaa eurooppalaisen yhteistyön uuteen valoon ja alleviivaa sen tärkeyttä.

Keskeisin syy on totta kai Venäjän aloittama hyökkäyssota, ja sen mukanaan tuomat muutokset koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuuriin ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Enemmistö muissa puolueissa kannattaa



Kaikkien muiden kevään 2019 vaaleissa eduskuntaan valittujen puolueiden joukossa Nato-jäsenyyden takana on enemmistö puolueiden kannattajista.

SDP:n kannattajista niukka 51 prosentin enemmistö haluaisi Suomen liittyvän Natoon. Helmikuussa jäsenyyden kannattajia oli 44 prosenttia ja vastustajia 37 prosenttia. Nyt vastustajien osuus on supistunut 16 prosenttiin.

Keskustan äänestäjien piirissä Nato-kannatus nousi 67 prosenttiin. Se on yhtä suuri kuin vihreillä. Perussuomalaisten kannattajista Nato-jäsenyyttä kannattaa 65 prosenttia.

Kokoomuslaiset ovat vankasti Nato-mielisiä. Jäsenyyden vastustajia on enää neljä prosenttia.

Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi maanantaina kokoomuksen olevan valmiita viemään Suomen Naton jäsenmaaksi ja puolue tulee ajamaan jäsenyyttä eduskunnassa.

– Ymmärrettävästi nopeasti muuttunut tilanne on asettanut monet puolueet uuden tilanteen eteen. Aikaa ja tilaa harkinnalle on annettava, mutta samalla on ymmärrettävä, ettei vallitsevassa tilanteessa voi myöskään odottaa liian pitkään. Historia osoittaa, miten tärkeää on osata tarttua eteen avautuviin tilanteisiin määrätietoisesti ja oikea-aikaisesti.

Kansanäänestyksen kannatus hiipuu



Kaikista vastaajista Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt 62 prosenttia. Ruotsin Nato-jäsenyyshakemus nostaisi kannatuksen 77 prosenttiin ja Suomen valtiojohdon asettuminen jäsenyyden kannalle nostaisi Naton kannatuksen 74 prosenttiin.

Kaikki muutokset ovat järisyttäviä, sillä ennen Venäjän hyökkäystä Nato-jäsenyyden kannatus pysyi tasaisesti noin 25 prosentissa.

Ylen kyselyssä kansanäänestyksen kannatus Nato-jäsenyydestä hiipuu. 65 prosenttia vastanneista torjui kansaäänestyksen ja 24 prosenttia piti sitä tarpeellisena. Helmikuun kyselyssä kansanäänestystä kannatti 41 ja vastusti 48 prosenttia vastanneista.

Vasemmistoliitto on järjestämässä kahden viikon päästä ulko- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin ja sen lisäksi sähköisiä seminaareja. Vasemmistoliiton kesäkuun puoluekokoukseen tulee pohjaesitys uusista ulko- ja turvallisuuspoliittista linjauksista. Jos reagointia tarvitaan aiemmin, puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous saadaan nopeasti koolle.