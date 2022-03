Lehtikuva/Markku Ulander

Siivoojien ja kiinteistönhoitajien palkkoja ja lisiä korotetaan 2 prosenttia 1.6. alkaen.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt valtakunnansovittelijan sunnuntaina antaman sovintoehdotuksen ja kiinteistöpalvelualalle on saatu uusi työehtosopimus. PAMin ilmoittamat lakot ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto on peruttu.

Sovintoehdotuksen mukaan siivoojien ja kiinteistönhoitajien palkkoja ja lisiä korotetaan 2 prosenttia 1.6. alkaen. Toisen vuoden palkankorotuksista on sovittava 15.1.2023 mennessä. Ellei toisen vuoden palkankorotukisista päästä yhteisymmärrykseen, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo, että edistyminen likipitäen kaikissa tärkeissä asioissa sai arvion kääntymään myönteisen puolelle ja hyväksymään sovintoesityksen.

Palkkaratkaisu yhdelle vuodelle

Hän pitää palkkaratkaisun tasoa odotettavana.

– Juuri minkään muunkaan alan neuvotteluissa ei ole saatu PAMin ratkaisua parempia palkankorotuksia. Se, että palkkaratkaisu on vain yhdelle vuodelle, on tässä inflaatiotilanteessa hyvä. Se antaa mahdollisuuden arvioida tilanne tammikuun puolivälissä, Rönni-Sällinen toteaa.

Jos tammikuussa ei palkkaratkaisusta löydy sopua, voidaan koko sopimus irtisanoa.

Ratkaisussa osa-aikaisten työntekijöiden toteutuneen työajan tarkastelujärjestelmä parani, arkipyhäjärjestelmässä voidaan odottaa perusteellista ratkaisua eikä vain väliaikaista paikkausta. Lisäksi sovittiin PAM ja Kiinteistötyönantajat ry:n yhteisestä työsopimuslomakkeesta työehtosopimuksen liitteeksi.

– On selvää, että kiinteistöpalvelualan työehdoissa on vielä parannettavaa, mutta nyt päästiin kuitenkin eteenpäin isossa osassa asioita. Ylityökielto, lakon uhka ja jäsenten aktiivisuus toimi, Rönni-Sällinen sanoo.