STTK on huolissaan kansalaisten kestokyvystä siirryttäessä vakavasta, kaksi vuotta kestäneen koronapandemian aiheuttamasta kriisistä toiseen. Venäjän hyökkäyssota lähialueellamme Euroopassa toi elämäämme täysin uuden huolen, jonka henkiset ja aineelliset jäljet tulevat todennäköisesti oleman hyvin pitkät, STTK toteaa tiedotteessaan.

– Rauhanponnisteluja on jatkettava herkeämättä. Rauha on välttämätön inhimillisen hädän helpottamiseksi ja Ukrainan jälleenrakentamisen aloittamiseksi. Meidän on silti varauduttava Suomessa pitkittyvään kriisiin, jolla voi olla laajoja vaikutuksia yhteiskunnan eri alueille. Huoltovarmuus- ja hybridiuhkiin varautumista on välttämätöntä jatkaa tehostetusti, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

Kansalaisten huolen helpottamiseksi on Palolan mukaan tärkeää, että poliittinen päätöksenteko on keskustelevaa, avointa ja luotettavaa.

– Demokraattisten instituutioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden toimivuus on turvattava kriisissäkin.

STTK:n hallituksen mielestä Suomen tulee toivottaa Ukrainan sodan vuoksi tänne saapuvat tervetulleiksi.

– Heidän on päästävä nopeasti kaikkien kotouttamistoimien piiriin. Tämä saattaa edellyttää lainsäädännön täsmentämistä esimerkiksi kotikuntaoikeuden osalta. Pidämme välttämättömänä, että hallitus arvioi tulevassa kehysriihessä menokehyksiä tältä osin, Palola linjaa.

STTK tuomitsee rasismin, vihapuheen ja hyväksikäytön

STTK:n hallitus korostaa, että Suomessa on oltava ehdoton nollatoleranssi rasismin ja vihapuheen suhteen.

– Suomessa asuu, työskentelee, opiskelee ja vierailee merkittävä määrä Venäjältä ja Itä-Euroopasta kotoisin olevia ihmisiä. He eivät ole syyllisiä Ukrainassa käytävään sotaan, eikä heihin pidä kohdistaa minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Tämä koskee myös työpaikkoja, eikä minkäänlainen ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö saa tulla kyseeseen, Palola korostaa.

Hän haastaa kaikki suomalaiset puuttumaan rasistiseen ja syrjivään käytökseen matalalla kynnyksellä.

– Kaikki viha ja aggressio heikentää kriisin hetkellä yhteiskuntaamme sisältä päin, eikä sille pidä antaa tilaa.